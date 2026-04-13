La presencia de Karol G en Coachella 2026 no solo llamó la atención por su show en tarima, sino por haber apoyado a los latinos que tienen pequeños negocios en Estados Unidos.

A pocos minutos del Empire Polo Club, en Indio, California, la cantante organizó un mercado temporal en el que participaron más de 35 emprendimientos latinos. Fue una especie de feria o “pop-up” donde los asistentes al festival pudieron conocer, comprar y apoyar productos hechos por miembros de esta comunidad.

Mientras hacía historia como la primera mujer latina en encabezar el festival, Karol G también abrió un espacio para que otros pudieran mostrarse ante un público enorme.

En ese mercado hubo negocios de moda, comida, arte y artesanías, muchos de ellos creados por migrantes latinos que han levantado sus marcas en Estados Unidos.

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La idea fue unir dos cosas: por un lado, su presentación en uno de los festivales más importantes del mundo, y por otro, una plataforma real para dar visibilidad a emprendedores latinos.

Mónica Rubalcava/EFE AME2977. INDIO (ESTADOS UNIDOS), 12/04/2026.- Personas posan para un foto en un mercado temporal este domingo, en Indio (Estados Unidos). A unos 20 minutos del Empire Polo Club en el que se está llevando a cabo el Festival de Coachella, la cantante Karol G organizó un mercado temporal "pop-up" para impulsar a más de 35 pequeñas empresas de latinos. EFE/ Mónica Rubalcava

Karol G ya había dicho en una entrevista con Playboy que quería hacer algo que tuviera un efecto verdadero en la comunidad latina, más allá de mensajes de apoyo en sus conciertos.

Por eso este mercado fue importante. No se quedó solo en palabras. Les dio a pequeños negocios la oportunidad de vender, de darse a conocer y de conectarse con personas que quizá nunca habían visto sus productos.

La invitación para participar se hizo por redes sociales. Karol G abrió una convocatoria para pequeños negocios y organizaciones sin ánimo de lucro interesadas en estar en este espacio. La respuesta fue amplia y al final se reunieron más de 35 iniciativas lideradas por latinos.

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La muestra reflejó la diversidad de esta comunidad. Había propuestas de moda urbana, gastronomía típica y artesanías contemporáneas. En varios casos eran negocios familiares, levantados con esfuerzo por personas migrantes que vieron en Coachella una vitrina muy valiosa.

Mónica Rubalcava/EFE Una mujer trabaja en un local de un mercado temporal este domingo, en Indio (Estados Unidos). A unos 20 minutos del Empire Polo Club en el que se está llevando a cabo el Festival de Coachella, la cantante Karol G organizó un mercado temporal "pop-up" para impulsar a más de 35 pequeñas empresas de latinos. EFE/ Mónica Rubalcava

Además de las ventas durante el fin de semana, estos emprendimientos también lograron exposición. Estar cerca de un evento de esta magnitud les permitió llegar a nuevos públicos y ganar visibilidad en medio de una atención mediática internacional.

Así, mientras Karol G brillaba en el escenario, también ayudaba a que otros brillaran fuera de él. Su paso por Coachella no solo quedó marcado por la música, sino también por una apuesta clara por su comunidad.