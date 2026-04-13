Karol G hizo historia como la primera artista latina en encabezar el evento, logrando convertir su presentación en una hazaña donde la energía femenina fue protagonista.

En el inicio se mostró una historia proyectada en pantalla hablaba de una mujer que se libera, que recupera su poder, que vuelve a ser salvaje. Y minutos después, esa narrativa se materializó en el escenario.

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“Siempre salvaje, siempre libre, latina por siempre”, advertía la pieza.

El primer golpe de fuerza llegó con Mariah Angeliq. Junto a Karol G interpretó El Makinon, una canción que habla de seguridad, deseo y control.

MÃES! KAROL G performando “EL MAKINON” com Mariah Angeliq no #KAROLCHELLA pic.twitter.com/uaHqeq8NZv — Karol G Brasil 🍍 (@KarolGBRA) April 13, 2026

Luego apareció Becky G, con quien cantó su éxito: MAMIII “¡Arriba México, arriba Colombia y todos los inmigrantes!”, gritó la artista.

La canción, lanzada en 2022, nació en medio de rupturas sentimentales mediáticas, especialmente la de Karol G, y se convirtió rápidamente en un himno de desamor y de la mujer que se reconstruye.

La letra habla de una relación que terminó mal, pero en lugar de tristeza hay distancia, orgullo y afirmación. Por ello logró conectar tan fuerte, porque muchas mujeres se reconocieron.

KAROL G INVITÓ A BECKY G A CANTAR "MAMIII" EN COACHELLA 2026 Y FUE UNA LOCURA ABSOLUTA 👑🧡🔥 pic.twitter.com/jUMktwdiwm — Rodrigo #MadFerIt (@RodrigoLVazquez) April 13, 2026

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Karol G lo había dicho minutos antes: este logro no es solo suyo. Es por ello que invitó mujeres, compartió el escenario y multiplicó la voz.

Además, La intérprete de ‘Tusa’ incluyó fragmentos de canciones de otras leyendas latinas como ‘La Murga’, de Willie Colón, ‘Rompe’, de Daddy Yankee, e interpretó el tema ‘Mi tierra’, de Gloria Estefan, que aborda la nostalgia de abandonar el lugar en el que naciste.