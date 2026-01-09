Los estrenos musicales llegan esta semana con un tema sorpresa de Daddy Yankee enfocado en la reflexión personal, en línea con la nueva etapa del cantante; un sencillo de ‘trap’ rítmico producido por J Castle, y una nueva versión del mítico ‘Colgando en tus manos’, reversionado por el mexicano Miguel Cornejo.

Además, la puertorriqueña GALE publicó ‘Me tiene’, un tema de pop-rock sobre una relación fallida, y el emergente Sasha lanzó ‘Dos amores’, un sencillo que abre una nueva etapa artística del cantante.

El renacido reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee inició 2026 ofreciendo una sorpresa a sus seguidores a través de una nueva versión del sencillo ‘ABCD’, esta vez en colaboración con Alex Zurdo, que modifica este tema incluido en su álbum ‘Lamento en baile’. El tema está enfocado al regreso a los valores esenciales, la reflexión personal y una vida con propósito.

Vea: Los mejores lugares para visitar en Barranquilla en este puente festivo de Reyes

Los puertorriqueños Lyanno y J Castle, ganadores de un premio Latin Grammy como productor, lanzaron ‘Brincar’ junto a Hades66, un sencillo de trap que hace honor a su nombre e invita a sus oyentes a moverse a un ritmo vibrante diseñado para las pistas de baile.

El cantante mexicano Miguel Cornejo llega con una nueva versión de ‘Colgando en tus manos’ de Carlos Baute y Marta Sánchez apoyado por el grupo de corridos ‘Estilo sin límite’, que aporta la voz femenina a esta conversación musical. El tema incorpora sonidos mexicanos y tumbados mediante instrumentos como requintos y tololoches pero mantiene la balada original.

Lea: Estos son los artistas champeteros que se suman a la Lectura del Bando 2026

La cantante puertorriqueña GALE publicó el tema ‘Me tiene’, una combinación de pop-rock con destellos de ‘punk’ en el que habla sobre el fin del amor y la liberación tras una relación fallida, y sigue al lanzamiento de su segundo álbum de estudio ‘Lo que puede pasar’.

El artista Sasha presentó el tema ‘Dos amores’ en colaboración con el productor panameño Dímelo Flow, que evidencia una nueva etapa artística del cantante y explora la tensión emocional entre dos mundos afectivos, fusionando vulnerabilidad, sonido urbano y una producción moderna. EFE