La música volverá a ser uno de los ejes centrales de la Lectura del Bando 2026, un componente que cada año despierta expectativa y que esta vez llega con una carga simbólica especial. Inicialmente, la organización del Carnaval había confirmado una nómina de lujo encabezada por Grupo Niche, Chelito de Castro e Iván Villazón.

A ese cartel se suma el homenaje a la champeta, en coherencia con la declaratoria que la Nación le ha hecho a este género nacido en los barrios populares y convertido hoy en bandera cultural. Desde la concepción del Bando, la reina Michelle impulsó esta apuesta.

Vea: La Lectura del Bando 2026 será un viaje a la raíz negra del Carnaval

“Nuestra reina Michelle ha sido una abanderada de la champeta, ha bailado en muchas esquinas, así lo quiso, y tendremos una nómina de artistas champeteros que ella misma anunciará”, dijo el director de Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo.

Ese anuncio ya se materializó y confirma el lugar que tendrá la champeta en la tarima del Bando. Los artistas Luister la Voz, Jader Tremendo, Koffe El Kafetero y G Black serán los encargados de ponerle ritmo a este homenaje.

Lea: ‘María la Caprichosa’, la serie colombiana que llegó a Netflix y retrata la lucha de las trabajadoras domésticas