La nueva producción colombiana ‘María la Caprichosa’ ya está disponible en Netflix desde el pasado lunes 5 de enero de 2026.

Esta serie tiene 64 episodios que narran una historia de resistencia, transformación social y empoderamiento femenino inspirada en hechos reales.

Asimismo, la serie producida por Caracol Televisión, está basada en uno de los relatos del libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno, una obra inspirada en la vida de María Roa Borja, reconocida líder sindical de las trabajadoras domésticas en Colombia.

Además de su estreno en la plataforma de streaming, se espera que la producción llegue a la televisión abierta durante el transcurso de este año.

¿De qué trata ‘María la Caprichosa’?

La trama se sitúa inicialmente en la década de los años 80 en Apartadó, Antioquia, donde María crece con el sueño de convertirse en maestra. Sin embargo, un embarazo a temprana edad cambia por completo el rumbo de su vida y la obliga a migrar a Medellín en busca de oportunidades para sostener a su hijo.

En la capital antioqueña, María ingresa al mundo del trabajo doméstico, enfrentándose a una realidad marcada por la discriminación, la precariedad laboral y la desigualdad de género.

Su historia se cruza con los cambios sociales y políticos que impulsaron reformas clave para la formalización del trabajo doméstico en Colombia y el acceso a la seguridad social de este sector históricamente excluido.

Este es el elenco de ‘María la Caprichosa’

Los libretos fueron desarrollados por Ana Fernanda Martínez y Carlos Fernández de Soto.

El elenco está encabezado por Paola González, quien interpreta a María en su juventud; Karent Hinestroza, en su etapa adulta; y Marggy Selene Valdiris López, en su infancia. También participan Sebastián Eslava, Carolina Cuervo, Julián Díaz, Indhira Serrano, Paola Valencia, Bryan Mina, Valeria Caicedo, Bárbara Perea Arce, Daniel Toro y Carlos Carvajal, entre otros.