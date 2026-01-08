El inicio de 2026 llegó acompañado de una de las tendencias más comentadas del entretenimiento colombiano. Un video de Beéle y Kimberly Reyes celebrando juntos el Año Nuevo en Barranquilla comenzó a circular con fuerza en redes sociales y portales de farándula, desatando especulaciones sobre un posible romance entre el artista urbano y la actriz barranquillera, quienes desde finales del año pasado ya habían sido relacionados sentimentalmente.

Las imágenes, grabadas durante la celebración de Año Nuevo en Barranquilla, muestran a Beéle y Kimberly Reyes compartiendo en un ambiente festivo y cercano.

Aunque el material no evidencia gestos explícitos de pareja, la complicidad captada entre ellos fue suficiente para que el video se posicionara rápidamente entre los contenidos más comentados en plataformas como Instagram, X y TikTok.

Para muchos seguidores, este encuentro no se trató de una coincidencia, sino de una señal de que el vínculo entre ambos va más allá de una simple amistad, pese a los intentos por manejar el tema con discreción.

¿Kimberly Reyes y Beéle son pareja?

Las especulaciones alrededor de Beéle y Kimberly Reyes no son nuevas. En octubre de 2025, ambos fueron vistos compartiendo en un hotel de Honduras, episodio que dio origen a los primeros rumores sobre una posible relación.

En ese momento, ni el cantante ni la actriz confirmaron o desmintieron versiones, optando por un bajo perfil frente a la exposición mediática.

Desde entonces, cualquier aparición conjunta o interacción en redes sociales ha sido analizada por seguidores y páginas de entretenimiento.

El video de Beéle y Kimberly Reyes celebrando el Año Nuevo se convirtió, así, en el episodio más reciente de una historia que ha mantenido la atención del público durante varios meses.

Ante la insistencia de sus seguidores, Kimberly Reyes se refirió meses atrás a los rumores sobre su vida sentimental. En una interacción en redes sociales, la actriz expresó: “La gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo misma”. La frase, reproducida literalmente por varios medios de entretenimiento, fue interpretada como una respuesta evasiva que no aclaró del todo la naturaleza de su vínculo con el cantante.

Por el lado de Beéle, 2025 fue un periodo bastante movido. En el plano musical, consolidó su presencia en la escena urbana con proyectos como ‘Borondo’ y ‘Stendhal’, este último con una colaboración junto a Ozuna. Su crecimiento artístico estuvo acompañado de una amplia visibilidad mediática.

Sin embargo, su vida personal también ocupó titulares. El artista enfrentó una ruptura altamente expuesta con la modelo Isabella Ladera y un proceso legal con su expareja Camila “Cara” Rodríguez, madre de sus hijos, en el que se ventilaron acusaciones de violencia intrafamiliar. Según registros judiciales citados por la prensa nacional, el fallo terminó a favor del cantante.

Hasta el momento, ni Beéle ni Kimberly Reyes han emitido comunicados formales para confirmar o desmentir los rumores tras la difusión del video de Año Nuevo. Ese silencio ha contribuido a que el tema continúe escalando en redes sociales, donde las opiniones se encuentran divididas entre quienes defienden que se trata solo de una amistad y quienes sostienen que hay un romance en desarrollo.