Este martes 7 de abril, ‘la Puerta de Oro de Colombia’ celebra 213 años desde su elección como villa en 1813.

Para Barranquilla, esta fecha resulta muy importante, pues no solo constituye un reconocimiento a su crecimiento, si se tiene como punto de referencia aquella época, sino que también se aprovecha como un día anual en el que la ciudad se llena de eventos culturales y de orgullo.

Por ello, vale la pena exaltar a quienes más allá de un día específico, han puesto a Barranquilla en los ojos del mundo entero.

En la música, Shakira sigue siendo el mayor icono global. A su lado, se posiciona Beéle como el sonido actual del Caribe colombiano que conecta con los públicos más jóvenes.

Tomadas de Instagram @beéle Con tan sólo 23 años de edad, este barranquillero saborea las mieles del éxito.

El folclor y lo tropical también ganan valor con figuras como Chelito de Castro, Maía y Aníbal Velásquez, tres exponentes que, desde sus géneros, han mantenido vivas las raíces musicales del país.

En la actuación, Barranquilla ha cosechado figuras relevantes para la televisión, el teatro y el cine. Sofía Vergara alcanzó fama mundial con la reconocida comedia de 11 temporadas, ‘Modern Family’.

Por su parte, Judy Henríquez cuenta con una trayectoria respetada en el entretenimiento colombiano con producciones como ‘Ana de Nadie’, así como en ‘Chepe Fortuna’ y ‘Señora Isabel’. Estas mujeres son grandes ejemplos de lo que es adaptarse desde las más antiguas a las más recientes generaciones.

Carlos Torres también sobresale por su trabajo en ‘La Reina del Flow’ y Kimberly Reyes por producciones como ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’ y ‘Sin senos sí hay paraíso’.

JOSEFINA VILLARREAL HERRERA

La moda barranquillera y el deporte

En el estilo y el arte de vestir, el talento barranquillero se refleja en creadores como Alfredo Barraza, Erika Quizena y Silvia Tcherassi, quienes han llevado sus diseños a pasarelas nacionales e internacionales, mostrando la elegancia del Caribe.

El deporte también ha sido motivo de orgullo. Édgar Rentería hizo historia en las Grandes Ligas de Béisbol, mientras que Teófilo Gutiérrez se ha convertido en un emblema de Junior, el equipo local.

A sus más de dos siglos, Barranquilla no solo mira el pasado con satisfacción, sino que sigue proyectándose hacia el futuro a través de sus talentos.