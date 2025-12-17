La cultura tiene una cita imprescindible esta semana con el estreno de la nueva entrega de ‘Avatar’, que llega a los cines de todo el mundo. Justamente en Colombia, la cinta llegará a las salas de cine este jueves 18 de diciembre para sorprender a los fanáticos de esta historia dirigida por James Cameron, tal como sucedió en las dos primeras entregas.

Sam Worthington y Zoe Saldaña repiten como Sully y Neytiri en la tercera entrega de ‘Avatar’, en la que aparecen nuevos personajes, como la malísima Varang (Oona Chaplin) y en la que la tribu de los Na’vi vuelven a estar amenazados por los humanos.

James Cameron busca reeditar el éxito de las dos primeras películas: la original de 2009 que es la más taquillera de la historia del cine, con 2.923 millones de dólares, y la de 2019, Avatar: ‘The Way of Water’, en tercera posición, con 2.343 millones. ‘Fire and Ash’ se estrena en todo el mundo entre el miércoles y el viernes de esta semana.

‘Avatar: Fuego y Ceniza’ tendrá una duración de 3:17 horas y como las dos entregas anteriores se podrá disfrutar con tecnología 3D y sin escenas generadas por inteligencia artificial.

Agencia EFE

Zoe Saldaña se identifica con el rol de Neytiri “en la pasión por las raíces familiares”

“La pasión que ella siente por su pueblo, por su tribu, por su clan. En eso simpatizo mucho con ella, porque yo tengo también pasión por mis raíces”, explicó a EFE Zoe Saldaña, actriz estadounidense de ascendencia dominicana y puertorriqueña que en Avatar 3 encarna a Neytiri, una madre de familia de luto.

Saldaña, de 47 años, vuelve a interpretar en esta tercera entrega del éxito de taquilla de James Cameron a una de las mujeres fuertes del clan Omaticaya. ‘Avatar: Fire and Ash’ ha supuesto para la actriz un enorme desafío profesional y personal.

“Fue un reto muy grande, el de irme de mi casa cuando estábamos haciendo las dos películas, yo también estaba con la casa llena de niños pequeños. Tenía mi nido lleno y me iba de mi nido al set de rodaje, que siempre me ha dado mucha felicidad. Pero esta vez tenía que encarnar a una mujer que estaba en completo luto. Fue algo difícil”, señaló Saldaña.

Neytiri y su pareja, Jake Sully (Sam Worthington), intentan digerir la muerte de su hijo mayor, Neteyam, bajo la amenaza de una nueva tribu Na’vi en Pandora, la del Pueblo de Ceniza, que se alía con el coronel Miles Quaritch (Stephen Lang) y los humanos.

En medio de un ambiente bélico en el que la vida de su familia pende de un hilo, la matriarca saca recursos inimaginables, algo ante lo que Saldaña se quita el sombrero.

“Me gustaría estar conectada de la manera en la que Neytiri lo está con la naturaleza. Es una cosa hermosa, también la pasión que ella siente por su pueblo, por su tribu, por su clan. En eso simpatizo mucho con ella”, sostuvo la actriz.

“Porque -añadió- yo siento una pasión por mis raíces y también un respeto increíble por mi familia”.

La actriz, que ha trabajado en otras grandes producciones como ‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’ (2003) o en la undécima película basada en la franquicia de Star Trek (2009), considera que la trama de Avatar 3 tiene un eco en la actualidad, con la emergencia de nuevos conflictos en los últimos años.

En Avatar 3, Saldaña dice que pudo ponerse en la piel de los que “crían una familia en tiempos de guerra” y, de paso, se acordó de lo que otras generaciones han sufrido en dictaduras como la dominicana de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961).

“Está claro que hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero también mi bisabuela, si estuviera aquí, te hubiera dicho que los tiempos de Trujillo, en la República Dominicana, eran también muy difíciles. Durante 30 años no se podía caminar ni en el patio diciendo algo opuesto al discurso del Gobierno, porque desaparecías al otro día”, opinó.

‘Avatar: Fire and Ash’, en la que Saldaña comparte reparto con Sigourney Weaver (Kiri), Stephen Lang (Miles Quaritch), Oona Chaplin (Varang) y Sam Worthington (Jake Sully), tiene la presión de superar en taquilla el tremendo éxito de las anteriores sagas.