La participación de la actriz argentina Flor Cassi en La vuelta al mundo en 80 risas no solo dejó momentos de humor y viajes inolvidables, sino que también despertó el interés del público por su vida personal.

Una divertida anécdota contada por el humorista Jhovanoty terminó poniendo el foco en el esposo de la presentadora argentina y generó múltiples reacciones entre los televidentes.

Durante una conversación en el programa Día a día, Jhovanoty recordó algunas de las experiencias vividas mientras grababan el formato de Caracol Televisión. En medio de risas, confesó que en varias ocasiones se sintió “observado” por la pareja de Flor Cassi, lo que le provocó una mezcla de nervios y diversión.

Según explicó el comediante, parte de su personaje en el programa consiste en el coqueteo y las bromas con sus compañeras de viaje. Sin embargo, al saber que Flor Cassi es una mujer casada, admitió que fue más cuidadoso durante las grabaciones, especialmente porque el esposo de la presentadora estuvo presente en varios momentos del rodaje.

La situación fue tomada con humor por todos los involucrados. Jhovanoty incluso señaló, en tono jocoso, que tanto él como la pareja de Cassi tienen un notable parecido físico, comentario que desató carcajadas en el set y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿Quién es el esposo de Flor Cassi?

Tras la anécdota, muchos seguidores del programa se preguntaron quién es el hombre que acompaña a Flor Cassi. Se trata de Erick Verdayes, un empresario que mantiene un perfil bajo y evita la exposición mediática. A diferencia de su esposa, sus redes sociales son privadas y rara vez concede entrevistas.

No obstante, Flor Cassi ha hablado en otras ocasiones sobre su relación y ha dejado claro que, además de ser su esposo, también es su socio y representante. Ambos trabajan juntos en una productora, lo que ha fortalecido su vínculo personal y profesional.

“Estamos completamente casados y también somos socios. Él me acompaña en todos mis proyectos y es mi representante”, explicó la presentadora en una entrevista previa.

¿Quién es Flor Cassi?

Florencia Cassi, conocida públicamente como Flor Cassi, es una reconocida modelo, humorista y presentadora argentina que ha logrado consolidar una destacada carrera en el mundo del entretenimiento. Nació el 13 de julio de 1985 en Córdoba, Argentina, país donde inició su camino profesional y desarrolló gran parte de su formación artística.

Desde sus inicios, Cassi se ha caracterizado por su versatilidad frente a las cámaras. Su capacidad para combinar el humor, la comunicación y el modelaje le ha permitido participar en diversos formatos televisivos, ganándose el cariño del público gracias a su estilo espontáneo y cercano.