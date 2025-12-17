Pilar Rubio reapareció públicamente durante la presentación de la programación navideña de RTVE y, habló sobre la salida de su esposo Sergio Ramos del fútbol mexicano.

Ante las preguntas sobre el futuro del futbolista y las razones de su marcha, Rubio optó por la discreción, dejando claro que la familia se encuentra tranquila y acostumbrada a adaptarse a los constantes cambios que han marcado su estilo de vida durante años.

“Estamos todos bien, como siempre, y muy acostumbrados a adaptarnos a cualquier situación”, afirmó.

Asimismo, Rubio aseguró sentirse cómoda con una rutina poco predecible. Según explicó, nunca ha sido partidaria de planificar su vida a largo plazo y considera que la improvisación forma parte esencial de su bienestar personal y familiar.

“No sé lo que voy a hacer mañana, y eso es algo que me gusta de mi vida. Si todo estuviera totalmente estructurado, me parecería aburridísimo”, comentó.

¿Por qué Sergio Ramos se retiró del Club de Fútbol Monterrey?

Sobre el motivo concreto por el que Sergio Ramos abandona México, la presentadora fue clara al señalar que ese tipo de declaraciones corresponden únicamente al futbolista. “Es mejor que se lo preguntes a él”, respondió.

Además, señaló que su prioridad será adaptar las vacaciones de Navidad a lo que resulte mejor para los más pequeños. “No sé dónde voy a pasar las Navidades. Intentaré adaptar esas vacaciones a lo que podemos hacer, pero los planes nunca están cerrados”, explicó.

Por ahora la familia Ramos Rubio se centrará en celebrar las fiestas decembrinas con sus seres queridos. Ya el 2026 será otra historia para el futbolista.