El artista barranquillero Beéle sorprendió a sus seguidores al anunciar su séptima y octava fecha en el Movistar Arena de Bogotá. El cantante ha atrapado a miles de personas con su particular voz, la letra de sus canciones y fantásticas presentaciones.

Leer más: Brasil y Argentina avanzan en la preselección al Óscar con ‘The Secret Agent’ y ‘Belén’

Los asistentes a los conciertos podrán corear a todo pulmón éxitos como ‘La Plena’, ‘No tiene sentido’, ‘Yo y tú’, ‘Mi refe’, ‘Si te pillara’, ‘Inolvidable’, ‘Aloha’, entre otras, que han dejado una huella en la industria del género urbano.

Y es que desde mañana miércoles 17 de diciembre a partir de las 9:30 p.m., la capital del país y toda Colombia vibrará con Beéle, llevando esta experiencia musical única a cada hogar que será transmitida por el Canal RCN, la app del Canal RCN y las plataformas digitales de RCN Radio.

Lea también: Taylor Swift repartió 197 millones de dólares a su equipo tras finalizar ‘The Eras Tour’

De esta manera millones de seguidores del revolucionario artista podrán disfrutar de su show, que también contará con artistas invitados.

La necesidad de nuevas fecha creció ante la alta demanda de las presentaciones iniciales programadas entre el 14 y el 27 de noviembre, las cuales se agotaron de inmediato, por lo que muchos de sus fanáticos pidieron por nuevas presentaciones.

No olvide leer: Filtran teaser de ‘Avengers: Doomsday’: ¿Vuelve Chris Evans como Steve Rogers?

El próximo show – la octava fecha – será el sábado 20 de diciembre, con el que espera sorprender a sus fanáticos con su buena música.

Beéle y Ozuna lanzan un álbum playero que mezcla afrobeats y reguetón

La “hermandad” entre el puertorriqueño Ozuna y Beéle se ha materializado en ‘Stendhal’, un álbum conjunto que publicaron el pasado viernes y que prometen que no será “ni la primera ni la última vez” que colaboren.

“Stendhal no es la primera vez ni va a ser la última, esto es ya una hermandad que no tiene que ver con la música, tiene que ver con el arte, con lo que somos”, dijo este martes a los medios Ozuna en la presentación del disco en Madrid.

Lea acá: Karol G sorprendió en La Guajira con su fundación ‘Con Cora’: hizo un concierto improvisado

“Realmente conectamos demasiado porque la música es el deporte de nosotros, lo que nos hace felices”, añadió “el negrito de los ojos claros”.

Beéle, la estrella colombiana del momento, aseguró que “el amor es mutuo”: “Somos hermanos separados al nacer”, aseveró el artista de ‘La Plena 5 W Sound’.

“Lo estamos pasando bien, esto es una experiencia que queríamos que se disfrutara, que conectaran con nosotros y Stendhal”, agregó Ozuna.

Lea también: ‘Fallout 2’ se traslada al icónico New Vegas para revelar el origen de una guerra

Ambos artistas presentan un disco que ya anticiparon juntos en el Movistar Arena de Bogotá, durante uno de los ocho conciertos de Béele, en el que Ozuna se subió como invitado sorpresa para interpretar ‘Ale’, el tema que abre el disco, adelantando así la colaboración que ahora se materializa en un proyecto completo.

Los artistas ya habían trabajado juntos en ‘Frente al mar (Remix)’ y días antes del lanzamiento presentaron otro adelanto del álbum: ‘Enemigos’, producido por el colombiano Ovy on the Drums y concebido como un homenaje al clásico ‘Los infieles’ de Aventura en 2006.

Ante si ahora este disco va a superar a ‘Frente al mar’, el cantante colombiano de 23 años solo dice: “Todo lo que hacemos es pa’ romperla”.

Lea aquí: Sofía Vergara tendría una nueva relación amorosa con un empresario estadounidense: “Te amo”

La propuesta del disco mezcla pop urbano, reguetón melódico y referencias al Caribe y afrobeats que caracterizan a Beéle, junto con la impronta rítmica y comercial de Ozuna.

El resultado es un álbum atravesado por sonoridades cálidas y cadenciosas, con letras centradas en el romance y las distintas facetas del amor.