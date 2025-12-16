Después de varios meses de especulaciones, apariciones públicas y rumores constantes, Sofía Vergara decidió hablar por fin.

Cinco ideas de meriendas navideñas fáciles y saludables para los niños

En este país es tradición comer pollo de KFC en la cena de Navidad

Así suena ‘Flaka’, el nuevo afrobeats de Maluma con Kapo, Hamilton, Zaider y Maisak

La actriz habría confirmado que atraviesa una nueva “etapa sentimental” al compartir una fotografía junto al empresario estadounidense Douglas Chabbott, gesto que fue interpretado como la confirmación definitiva de su romance.

Instagram sofiavergara Sofía Vergara y Douglas Chabbott

La barranquillera hizo la publicación en su cuenta oficial de Instagram, muestra a ambos disfrutando de una cena en Nueva York, acompañada por un breve pero contundente mensaje afectivo que bastó para cerrar cualquier duda sobre su vínculo.

Instagram sofiavergara Sofía Vergara tendría nuevo novio

Desde hace semanas, Vergara y Chabbott habían sido vistos juntos en distintos eventos sociales y viajes privados, lo que despertó la curiosidad de fanáticos y medios internacionales. Sin embargo, ninguno de los dos había confirmado públicamente la relación hasta ahora. “Te amo”, fue el corto mensaje.

¿Quién es Douglas Chabbott?

Douglas Chabbott es un empresario estadounidense vinculado al sector del lujo. Actualmente ocupa un cargo directivo en una reconocida firma de joyería internacional. A diferencia de Vergara, mantiene un perfil reservado y alejado de la exposición mediática, lo que ha generado aún más interés en torno a su relación.

A pesar de su discreción, ha acompañado a la actriz en eventos privados y celebraciones exclusivas, lo que confirma la cercanía entre ambos.

X @Shanznew Douglas Chabbott y Sofía Vergara

La diferencia de edad entre la pareja no pasó desapercibida en redes sociales, pero lejos de convertirse en un obstáculo, la actriz dejó claro que atraviesa un momento personal pleno. La reacción de sus seguidores ha sido mayoritariamente positiva, celebrando que la colombiana vuelva a mostrarse enamorada y tranquila.

Sofía Vergara se separó oficialmente del actor Joe Manganiello en 2023, luego de varios años de matrimonio.

Y es que Sofía Vergara se separó oficialmente del actor Joe Manganiello en 2023, luego de varios años de matrimonio. El proceso legal concluyó en 2024 y, desde entonces, la actriz se había mantenido enfocada en su carrera y proyectos personales.

Igualmente, la barranquillera aún no ha oficializado su supuesta relación.