La cena navideña es una de las protagonistas para estas importantes fiestas a nivel mundial. Tradicionalmente en Colombia alimentos como pasteles, pavo, pernil de cerdo, lechona, buñuelos y natilla son las estrellas principales en la mesa; sin embargo, existe un país en que es costumbre comprar pollo frito para la celebración de Navidad.

Y es que cada diciembre, las filas frente a los restaurantes de Kentucky Fried Chicken (KFC) se alargan varios metros en ciudades japonesas, pues el pollo frito de esta cadena estadounidense se ha consolidado como una de las costumbres más singulares de la temporada navideña en Japón.

La historia tiene sus raíces en la década de 1970, cuando Takeshi Okawara, gerente de la primera franquicia de KFC abierta en Japón, notó un vacío cultural: la Navidad no era una festividad tradicional en gran parte del país y el pavo, el plato emblemático de las celebraciones occidentales, no se conseguía fácilmente.

Ante esto, en 1974 la empresa lanzó una campaña navideña bajo el lema Kurisumasu ni wa Kentakkii (“Kentucky para Navidad”), posicionando su pollo frito como opción festiva. A través de anuncios atractivos, la propuesta pasó de ser una estrategia comercial a convertirse en una costumbre ampliamente aceptada.

Es por ello que actualmente muchos japoneses reservan con semanas de anticipación lo que KFC denomina el “barril de fiesta”, un paquete especial de Navidad que incluye pollo, ensalada y pastel .

Aunque solo alrededor del uno por ciento de la población japonesa se declara cristiana y la festividad no es oficial, la cena de Nochebuena ha evolucionado en un momento social importante para familiares y amigos.

Tras este fenómeno, otras marcas y establecimientos japoneses ofrecen sus versiones de pollo navideño, con el propósito de contribuir a que la tradición se mantenga viva.

