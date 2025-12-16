The Eras Tour de Taylor Swift fue una de las giras más exitosas de la historia de la música.

Y por eso, ella decidió reconocer el trabajo de sus empleados que hacen magia detrás del escenario.

Con el estreno de la docuserie The End of an Era en Disney+, salieron a la luz imágenes inéditas que revelan cómo la cantante decidió agradecer el esfuerzo de quienes hicieron posible el tour.

X @earcos Taylor repartió 197 millones de dólares entre su equipo en diciembre

En el documental se muestra que Swift destinó 197 millones de dólares para entregar bonificaciones a su equipo de trabajo, una cifra que sorprendió tanto a los seguidores como a los propios beneficiarios.

El incentivo económico no estuvo dirigido únicamente a músicos o bailarines. La producción detalla que choferes, técnicos, personal operativo y miembros del staff logístico también fueron incluidos en el reparto.

El momento en que Taylor Swift repartió 197 millones de dólares a sus músicos, bailarines, choferes, personal operativo y equipo del Eras Tour: pic.twitter.com/HLhEba6Osk — Eduardo Arcos (@earcos) December 12, 2025

Lo mejor de todo es que Swift optó por una forma personal de comunicar la noticia. En las imágenes se observa cómo entrega cartas escritas a mano, agradeciendo el compromiso y la dedicación del equipo durante meses de trabajo ininterrumpido.

En ese momento en el video se ven a los trabajadores llorando de la emoción, por el gesto tan bonito que tuvo.

The Eras Tour se desarrolló entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, con un total de 149 presentaciones alrededor del mundo.

¿Qué fue The Eras Tour?

¿Qué fue The Eras Tour?