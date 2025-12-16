En It: Welcome to Derry, Bill Skarsgård retomó uno de los personajes más perturbadores de la televisión y el cine reciente. Han pasado varios años desde It: Chapter Two, pero para el actor sueco, volver a Pennywise no implicó grandes ritos de reencuentro.

Según él, el payaso sigue allí, listo para salir cuando la cámara se enciende. “Sabía que el personaje iba a estar accesible. Lo conozco muy bien, así que todo regresó. Él es como es”, cuenta. “Es bastante fácil entrar y salir de él. Es raro. Nunca había tenido un personaje al que pudiera volver tantas veces”.

Skarsgård reconoce que, después de dos películas, ya no había nada que “descifrar” del monstruo. Lo difícil ocurrió hace años, durante la construcción inicial del personaje. Por eso el regreso para la serie le resultó casi natural. “No había nada que me preocupara. El gran trabajo psicológico con Pennywise ya lo hice. Esto fue simplemente saltar otra vez”, explica. Lo que sí agradeció fue reencontrarse con los hermanos Muschietti, los directores de las cintas: “Solo aparecí para… clown around”, dice entre risas.

Curiosamente, la primera escena que filmó para la serie fue también la primera aparición del payaso en pantalla: el momento en que Matty, un niño perdido, se transforma en Pennywise. “Fue lo primero que hicimos. Apenas la cámara estuvo rodando, fue divertido”, recuerda.

Gran parte del equipo técnico que lo acompañó en las películas volvió para esta producción. Eso, dice, también alimentó la sensación de continuidad. “Era dulce ver a todos después del éxito de las dos películas y después de todo lo que ha pasado en la vida de cada uno. A veces sentía que nada de tiempo había pasado. Como si siguiera atrapado en las alcantarillas”, comenta.

Skarsgård también revela que, incluso en episodios que no dirigió Andy Muschietti, el director entraba al set solo para dirigirlo a él. “Pennywise es un poco de Andy y mío. No sé cómo me sentiría haciéndolo con otra persona”.

La otra cara del monstruo: Bob Gray

La serie se sumergió por primera vez en la figura humana que, según la mitología de It, sirvió de molde para el payaso: Bob Gray. El actor había hablado con los Muschietti sobre explorar esa idea desde tiempos de It: Chapter Two. “Teníamos conversaciones sobre cómo sería una tercera película. Había restos de esas ideas en la serie. Yo quería una historia distinta, como una especie de origen del hombre detrás de la máscara”, dice.

Ese hombre aparece en el episodio “The Black Spot”, interpretado por Skarsgård con un aspecto muy distinto. “No creo que se parezca mucho a mí”, señala. “Es un tipo triste. Perdió a su esposa, ama a su hija, bebe demasiado y está atrapado en un carnaval ambulante después de haber estado en un circo grande. No quería que fuera una versión simplificada de un buen padre”.

La serie incluso muestra el número que Bob Gray realizaba en 1908, un acto que llama la atención de la entidad que luego adoptaría su forma. “Fue interesante interpretar a Bob Gray interpretando a Pennywise. ¿Cómo haces la versión humana del payaso? No es la cosa demoníaca, sino lo que esa cosa imita”, explica. “Es casi como una versión de ‘Spirit Halloween’, porque se le ve la línea de la calva”.

Sobre la voz del personaje, comenta: “Con el aspecto que tenía, necesitaba llenar esa cara con una voz. Eso fue lo que salió. Es mi intento de sonar antiguo, de otra época, seco y fumador empedernido”.

Brooke Palmer/HBO

Encuentros, burlas y el humor extraño de Bob Gray

En la serie, el encuentro entre Bob Gray y una niña que aparece frente a su carpa fue uno de los momentos en los que más disfrutó estando del lado humano. “Estaba escrito como si él fuera un hombre preocupado que va a ayudar. Pero no hay forma. A este tipo no le gustan mucho los niños. Está en su descanso, fumando y tomando whisky. Ese contraste me hizo gracia”.

La construcción de Bob Gray como un sujeto torpe, fracasado y algo amargado contrasta con la brutalidad de la criatura que lo devora para adoptar su identidad. Y esa tensión también aparece en el momento en que Pennywise se cruza décadas más tarde con Mrs. Kersh. “Él siente que ella ya le fue útil, pero ahora no le importa. Se vuelve muy cruel cuando le revela que se comió a su padre. Fue muy divertido hacer esa escena”, admite.

La serie presentó un rediseño del personaje tras su despertar anticipado, empapado en sangre. “Andy quería crear una imagen distinta. Cuando vuelve de su hibernación, regresa completamente rojo desde el labio hacia abajo. La peluca es diferente, y se ve un poco más de época”, explica. Incluso bromea: “Si alguien quiere disfrazarse del Pennywise de la serie, ya sabe que tiene que pintarse desde aquí hacia abajo”.

Por qué vuelve siempre al payaso

En la entrevista, Skarsgård reflexiona sobre la naturaleza de la criatura y por qué adopta tanto la forma de Pennywise. “En el libro, Stephen King dice que es su forma favorita. No es su forma verdadera. Yo no estoy seguro de que la araña sea su verdadera forma tampoco. Pennywise es lo que más disfruta: es el bully más perverso posible”, dice.

Lo que más le interesa del personaje, afirma, es ese aspecto infantil y cruel. “It es muy infantil. Hay un capítulo contado desde su punto de vista y suena como un niño enfadado que solo quiere comer y dormir”, comenta. “Siempre pensé que debía tener algo animal, algo que necesita alimentarse, pero también un bromista retorcido. Se ríe de ti. Es un bastardo”.