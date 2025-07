¿Qué puede salir mal cuando un ladrón de poca monta intenta robar un carro? Absolutamente todo, si ese carro pertenece a un justiciero tan perturbador como meticuloso. Ese es el punto de partida de Encerrado, que se estrena este jueves 21 de marzo en las salas de cine de Colombia. Dirigida por David Yarovesky y producida por el legendario Sam Raimi, la cinta reúne a Bill Skarsgård y Anthony Hopkins en una pesadilla claustrofóbica con tintes de terror, thriller y drama psicológico.

La historia es simple pero efectiva: Eddie (Skarsgård), un ladrón con más desesperación que talento, decide robar un auto de lujo. Lo que no sabe es que ha caído en la trampa perfecta. El vehículo ha sido modificado por su dueño, William (Hopkins), un hombre con una sed de venganza que roza lo obsesivo. Desde el momento en que Eddie cierra la puerta del carro, queda encerrado. Sin posibilidad de salir. Sin saber a dónde lo llevan. Solo con la certeza de que su captor está al mando… y que no planea dejarlo con vida.

“Es una lucha a muerte”, advierte el director David Yarovesky. “Trabajar con Bill y Anthony fue una experiencia única. Son dos de los mejores actores que existen, y verlos enfrentarse en esta historia es como ver a dos fuerzas de la naturaleza chocar. ¡Son eléctricos!”, afirmó.

Yarovesky no exagera. El duelo interpretativo entre Skarsgård y Hopkins es el alma de la película. Ambos han interpretado a villanos icónicos: Skarsgård fue el escalofriante Pennywise en las versiones recientes de It, y Hopkins inmortalizó al inolvidable Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Pero en Encerrado, los papeles no son tan obvios. ¿Quién es la verdadera víctima? ¿Quién merece el castigo? ¿Y hasta qué punto se puede justificar la violencia en nombre de la justicia?

Diamonds Films/Cortesía

El director se apoya en el guion de Michael Arlen Ross para plantear esas preguntas mientras mantiene la tensión al máximo durante sus ajustados 95 minutos de duración. Con una calificación R por su fuerte contenido violento, imágenes sangrientas, lenguaje y breve uso de drogas, Encerrado es una montaña rusa emocional que no da tregua.

Bill Skarsgård brilla como Eddie, un personaje que, aunque parte de una mala decisión, se convierte en una figura casi trágica. “Me atrajo mucho la idea de un personaje que se ve forzado a enfrentarse a sus peores decisiones encerrado en un espacio reducido, sin escapatoria. Hay algo brutalmente humano en eso”, comentó Skarsgård en entrevistas previas al estreno.

El actor sueco, que recientemente deslumbró en Nosferatu de Robert Eggers (donde encarnó al legendario Conde Orlok), vuelve a mostrar su capacidad camaleónica. La crítica lo ha elogiado por su intensidad y por construir a un Eddie que evoluciona emocional y físicamente en medio del encierro y el terror.

Del otro lado del tablero está Sir Anthony Hopkins, quien con su sola presencia eleva cualquier historia. William, su personaje, es una figura inquietante que no grita ni se descompone, pero que controla cada movimiento de su víctima con una frialdad escalofriante. “Hopkins lleva la tensión al límite sin levantar la voz. Es una clase magistral de actuación contenida”, asegura Yarovesky.

Hopkins, con una carrera de casi cinco décadas, premios Oscar, Emmy y BAFTA en su haber, demuestra que sigue en plena forma. En años recientes ha sido aclamado por sus papeles en The Father, The Two Popes y la épica Rebel Moon de Zack Snyder, pero en Encerrado retoma esa vena oscura que tanto lo ha caracterizado. Es el regreso de un monstruo, pero esta vez vestido de justiciero.

Diamonds Films/Cortesía

El vehículo, un SUV de lujo de última generación, se convierte casi en un personaje más. Con cámaras, sistema de navegación y cerraduras inteligentes, el auto funciona como prisión y sala de tortura. La cinematografía aprovecha ese espacio cerrado para generar una sensación de agobio que no da respiro. Es Saw con ruedas. Buried con tecnología. Un infierno sobre llantas.

El productor Sam Raimi, famoso por su maestría en combinar terror, tensión y humor negro, da su toque al proyecto como mentor creativo. Su influencia se siente en el ritmo, en los giros narrativos y en esa capacidad para crear situaciones grotescas que descolocan al espectador.

Y si bien Encerrado es puro entretenimiento de alto voltaje, también plantea dilemas morales. ¿Es la justicia personal una forma válida de castigo? ¿Qué tan fácil es convertirse en aquello que se odia? ¿Y cuántos secretos puede esconder una persona común bajo una apariencia inofensiva?

David Yarovesky, cuya carrera ha ido en ascenso con películas como Brightburn, demuestra que sabe mantener la tensión narrativa y que entiende el poder de un buen conflicto psicológico. “Estoy profundamente agradecido con Sam Raimi por confiar en mí, y con Bill y Anthony por entregarse al máximo. Esta película no habría sido posible sin su compromiso absoluto”, afirma.

Con una mezcla explosiva de suspenso, terror y actuaciones magistrales, Encerrado es una experiencia cinematográfica intensa, perfecta para los amantes de las emociones fuertes y los thrillers inteligentes. Un duelo interpretativo como pocos, en un escenario que no necesita más que cuatro puertas cerradas y una mente enferma para hacer temblar al espectador.