La tercera temporada de Euphoria ya está en marcha y, si algo queda claro con el anuncio oficial de HBO, es que se viene una entrega más ambiciosa, emocionante y musicalmente poderosa que nunca. ¿La razón? El legendario compositor Hans Zimmer acaba de ser anunciado en el equipo creativo de la serie, prometiendo llevar la experiencia emocional y sonora de este fenómeno televisivo a nuevas alturas.

“Es un honor unirme a este increíble equipo de narradores liderado por el visionario Sam Levinson”, expresó Zimmer en un comunicado. “Han creado una serie tan audaz y conmovedora que ha significado mucho para el público. La música de Labrinth ha definido la identidad del show y estoy emocionado por contribuir a la historia en curso y ayudar a dar forma a esta nueva temporada a través de la música”.

Zimmer, ganador del Óscar y autor de bandas sonoras icónicas como Interstellar, Inception y Dune, llega a complementar el legado sonoro que Labrinth dejó en las dos primeras temporadas de Euphoria, donde la música no era solo un acompañamiento, sino un personaje más.

De hecho, Sam Levinson, creador y director de la serie, confesó que escribió esta temporada “escuchando el score de Interstellar y True Romance”, y que trabajar junto a Zimmer representa una evolución natural del ADN creativo del show. “Estoy realmente orgulloso del trabajo que Labrinth y yo hicimos en temporadas anteriores y estoy emocionado de que Hans nos lleve a nuevas alturas”, aseguró.

Pero Hans Zimmer no es la única gran incorporación. El nuevo elenco también incluye nombres sorprendentes. La cantante española Rosalía hará su debut como actriz en la serie.

“Euphoria ha sido mi serie favorita en los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida de estar actuando junto a personas tan increíblemente talentosas que admiro tanto”, dijo la artista. “Estoy contribuyendo con mi ‘granito de arena’ para hacer realidad la visión de Sam y hacer magia. ¡No puedo esperar a compartir lo que estamos haciendo! Besitos, Rosi”.

Courtesy of HBO

Otra incorporación de peso es la de la veterana actriz Sharon Stone, quien celebró su participación con entusiasmo: “Hay pocas cosas más emocionantes que trabajar con este equipo de talentos vibrantes. Desde el genio de Sam Levinson hasta la sofisticación cruda de este elenco profundamente conmovedor y su crew compacto. Estoy honrada de ser Euphoric”.

Además de Rosalía y Stone, el nuevo elenco incluye a Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert y Anna Van Patten.

Y, por supuesto, regresan los personajes que marcaron a toda una generación de espectadores: Zendaya (ganadora del Emmy por su papel como Rue), Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry y Colman Domingo.

La producción de la tercera temporada ya arrancó en Los Ángeles, nuevamente con el respaldo de A24, el prestigioso estudio detrás de películas como Everything Everywhere All At Once y Hereditary. La serie continuará bajo la dirección, escritura y producción ejecutiva de Sam Levinson, quien ha convertido a Euphoria en un fenómeno cultural y visual que no deja de reinventarse.

Con esta combinación explosiva de nuevos talentos, regresos esperados y el impulso musical de Hans Zimmer, la tercera temporada de Euphoria apunta a ser la más intensa, emotiva y cinematográfica hasta ahora. ¿Listos para volver a sumergirse en este universo hipnótico?

