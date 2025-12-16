En redes sociales han sido difundidas ampliamente las imágenes del supuesto primer teaser de ‘Avengers: Doomsday’, cuyo estreno será en 2026. Algunas versiones indican que fue revelado en una sala de cine, aunque Marvel no ha confirmado el lanzamiento de esta pieza promocional.

De hecho, se esperaba que el primer tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ se lanzara en las salas de cine el mismo día del estreno de ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, el 19 de diciembre, y semanas después se publicara de manera oficial en redes sociales.

La filtración del supuesto teaser ha desatado euforia entre los fanáticos de las películas de Avengers porque muestra el presunto regreso de uno de los personajes más icónicos: Steve Rogers, el Capitán América.

El teaser, de menos de un minuto de duración, muestra a Steve Rogers (interpretado por Chris Evans) llegando en motocicleta a su casa. Una vez dentro, saca de una gaveta su traje de Capitán América, el mismo que utilizó en ‘Endgame’.

Al final se le ve a Steve Rogers cargando a un bebé, lo que sería la revelación de que tuvo un hijo con Peggy Carter.

“Steve Rogers regresará en ‘Avengers: Doomsday’”, se lee al finalizar el supuesto teaser.

‘Avengers: Doomsday’ se estrenará en 2026 y estará dirigida por los hermanos Russo, que ya se ocuparon de ‘Vengadores: Infinity War’ (2018) ‘Vengadores: Endgame’ (2019), esta última la cinta más taquillera del universo Marvel y la segunda de la historia del cine, solo detrás de ‘Avatar’ (2009).

Los fans creían que ‘Endgame’ había marcado el fin de una era para muchos de los personajes principales del Universo Cinematográfico de Marvel, pero el anuncio del reparto de la nueva película rompe con esa creencia.

En marzo de este año Marvel reveló que el reparto de ‘Avengers: Doomsday’ está encabezado por Chris Hemsworth (Thor) y que, como ya se sabía, contará con Robert Downey Jr. que pasa de ser Iron Man, el superhéroe que acabó con Thanos en ‘Vengadores: Endgame’, al villano de la nueva entrega de Avengers.

Una de las sorpresas mejor acogidas por los fans fue la inclusión de Pedro Pascal (Sr Fantastic), Vanessa Kirby (La mujer invisible), Joseph Quinn (Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Cosa), los nuevos ‘Los 4 Fantásticos’, película que recupera a estos superhéroes y que se estrenará este verano.

También generó muchos comentarios la incorporación de algunos de los nombres míticos de la primera saga X-Men’: Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nocturno), Rebecca Romijn (Mística), Kelsey Grammer (Bestia) y James Marsden (Cíclope).