La cantante paisa Karol G causó un revuelo en redes sociales, pues sus videos llegando de sorpresa a La Guajira con su fundación ‘Con Cora’, han enternecido a más de uno de sus fanáticos.

La artista decidió cerrar el 2025 y es que regresó a Colombia para protagonizar un encuentro que, sin planificación mediática, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

TikTok Karol G visitó Manaure, La Guajira

‘La Bichota’ llegó hasta Musichi, una comunidad ubicada en Manaure, La Guajira, como parte de las acciones sociales que adelanta a través de su fundación. Allí, lejos de los grandes montajes, compartió con los habitantes del lugar, participó de expresiones culturales y sorprendió con una presentación musical íntima que quedó registrada en varios videos difundidos por los asistentes.

En las grabaciones que circularon en plataformas digitales muestran a Karol G integrándose a la comunidad, bailó ritmos tradicionales, conversó con niños y adultos, y cantó junto a ellos.

La antioqueña se dejó ver con su nuevo corte de cabello. En uno de los clips más compartidos, se escucha a la cantante animar a los presentes antes de comenzar a cantar, generando una respuesta inmediata de entusiasmo de los presentes.

Y es que Carolina Giraldo, como es su nombre de pila, ha visitado en otras ocasiones centros de reclusión y ha desarrollado iniciativas sociales enfocadas en poblaciones vulnerables.

TikTok Karol G estuvo en La Guajira con su fundación Con Cora

Los seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y alegría: “Muy bella”, “hermosa” y “sencilla”.