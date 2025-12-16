La Novena de Aguinaldos es una de las tradiciones más importantes de las festividades navideñas. Es un espacio de reflexión en que familiares y amigos se congregan para honrar el nacimiento del Niño Jesús.

Esta serie de oraciones se realiza durante nueve noches consecutivas, entre el 16 y el 24 de diciembre, y constituye un momento de devoción religiosa y espiritualidad.

Aunque cada familia puede tener su propio estilo, la Conferencia Episcopal de Colombia propuso un orden litúrgico recomendado para mantener la coherencia espiritual de la novena. La idea es que la oración no sea simplemente un ritual repetido, sino una experiencia que fortalezca la fe y la comunión de quienes participan.

Cada reunión inicia con el saludo trinitario – “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” – seguida de una breve lectura bíblica relacionada con los misterios del nacimiento de Jesús.

A continuación, se ejecuta el esquema tradicional de la novena, que incluye: la oración para todos los días, la consideración propia de cada día, la oración de la Virgen María, la oración a San José.

Luego se cantan los gozos y finaliza con la Oración al Niño Jesús.

Al finalizar, es costumbre cantar villancicos típicos como ‘Campana sobre campana’, ‘Los peces en el río’ o ‘El burrito sabanero’.