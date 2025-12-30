Otro más que está de vuelta. Diciembre ha sido el mes con más noticias para los fanáticos de Marvel que han visto cómo dos de sus superhéroes favoritos regresarán para la próxima película ‘Avengers: Doomsday’.

Luego que se conociera que Chris Evans regresaría como Steve Rogers, este martes Marvel presentó otro adelanto de la nueva película que muestra, nada más y nada menos, que a Chris Hemsworth en su vuelta como el dios del trueno, Thor.

En el teaser, con un tono más íntimo y menos combativo de lo que siempre se ha acostumbrado ver a este superhéroe, Thor eleva una plegaria a su padre, el dios nórdico Odin.

“Padre, toda mi vida respondí a cada llamado, al honor, al deber, a la guerra… pero ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué: una hija cuya vida no ha sido tocada por la tormenta”, reza en medio del bosque.

“Dame la fuerza de todos los padres, para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más y vuelva a casa, junto a ella, no como guerrero sino como la calidez”, expresa a lo alto.

El teaser incluye un breve vistazo a Love, personaje que fue presentado al público en Thor: Love and Thunder (2022) y es interpretado por India Rose Hemsworth, hija del actor en la vida real.

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 17 de diciembre de 2026. La historia se sitúa 14 meses después de los acontecimientos de Thunderbolts y será dirigida por Joe y Anthony Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. El guion está a cargo de Stephen McFeely y Michael Waldron.

