La plana la había puesto tiempo atrás el maestro Rafael Escalona cuando regaló el famoso verso. “Solamente me queda el recuerdo de tu voz, como el ave que canta en la selva y no se vé”. Es así como a la vera del camino continuó apareciendo la poesía con una combinación de palabras donde la nostalgia se despierta, el recuerdo tiene motivos para aplaudir y el alma navega por aguas dulces, exactamente por La malena.

En Patillal, al notar tantos versos hechos a la medida del corazón, se hizo el ejercicio de buscar las hojas con las letras de varias canciones entregadas por los compositores que asistieron a la versión 36 del Festival Tierra de Compositores, para llevarlas al computador y darse cuenta que en la vida aparecen largas noches llenas de penas, sueños en marcha, amores escondidos en amaneceres que no se repetirán y donde la voluntad muchas veces se dona en alguna esquiva del sentimiento.

Cortesía El maestro Rafael Escalona marco la pauta en la música vallenata.

1.- “Viva el amor del que sueña Patillalera bonita. No hay tierra como tu tierra, ni risa como tu risa. En nobleza y bondad llevas la bandera hacendosa y decente mujer bonita”. (Ovadis Jiménez)

2.- “Tu eres el manantial de aquella agua furtiva que encontré agonizando en medio del desierto, la escala musical que le dá melodía, a canciones que brotan de mi sentimiento”. (Jaime Luis Vega)

3.- “El vallenato no se puede acabar. Sería quitarle las costumbres al pueblo, sería arrancarle el alma a Patillal y al ‘Chiche’ Maestre, la poesía de sus versos”. (José Gregorio Giraldo)

4.- “Yo no encuentro palabras para tu descripción porque eres lo más bello que he visto en el planeta. Dios te hizo con ganas, eres su gran creación. Quién no envidiaría al dueño de una mujer perfecta. Y es que eres tan completa que ni entre todas las reinas, hay tal comparación. Hoy adornas mi tierra y eres para un poeta fuente de inspiración. (Pedro Otálora García)

5.- “Qué vientre divino fecundó maestros y a través del tiempo prevalecieron. De un mar de canciones tu eres el puerto donde zarpan melodías. Eres tú Patillal”. (Nelly Esperanza Rincón)

6,- “De tus entrañas han brotado los poetas más destacados, orgullo de la Nación. Tú nombre lo han exaltado y llevado y por eso te han llamado cuna del compositor. Hoy por eso te traigo mi amor, mi canto y gran admiración”. (Marimar Calderón)

7.- “Fue tanto su coquetear que me sacó del nido. Me insistió en abrazar el aire y no me resistí. Le sentí azúcar al amor y al engaño cariño y lo peor fallarle a Dios, razón de mi existir”. (Lisandro Sierra)

8.- “Ha salido el arco iris en el cielo de Patillal, el mismo que pintó Jaime Molina, con su estrella celestial”. (José Jiménez)

9.- “Un mensaje recorre las fibras de los sentimientos y a través del tiempo te hace recordar que no es como ni cuando tu quieres, ni porque te afanes lo que tanto anhelas te debe llegar”. (Jesús Esteban Sierra)

10.- “Vericuetos que anduve en la vida, cicatrices dejaron en mí ratos amargos y otros de alegría. Siempre encontré motivos para seguir”. (Einer Gámez)

11.- “El Patillalero dice que no hay tierra como su tierra. Si muere un compositor nacen tres el otro día”. (José Manuel Triana Córdoba)

12.- “Dios mío bendice a mi pueblo, ese que yo quiero tanto, donde nacen los poetas y mujeres hermosas”. (Wilson José Tapias)

Entre nostalgias y añoranzas

Pasando a otro capítulo, en Patillal su pueblo, José Alfonso ‘Chiche’ Maestre Molina, retrocedió el tiempo en su memoria para trazar en palabras esos primeros años donde los juegos, los lugares tradicionales, sus intentos de ser artista y los asomos de amores juveniles estaban a la orilla de su corazón. Entonces, únicamente tuvo que llamar a lista para que aparecieran de inmediato los recuerdos y las inevitables nostalgias.

Cortesía José Alfonso ‘Chiche’ Maestre, cantautor patillalero.

Es que esa tierra tiene la virtud de juntar de manera inigualable el pasado y el presente, y esta vez el poeta cantor sin dar tantas vueltas fue directo a las raíces de su historia. Él ha tenido diversas facetas en el campo del folclor vallenato iniciando como guacharaquero, siguiendo como acordeonero, guitarrista y compositor. Después, por orden directa de su alma, ganaron la partida los versos y las melodías.

‘Chiche’ Maestre repasó su libro musical donde tuvo la capacidad de poner a divagar sus sentimientos, teniendo la particularidad de hacerlo llorando y cantando. Estas alternativas lograron que traspasara sus propias vivencias. En otras palabras, mojó el desamor con canciones.

Enseguida en el diccionario de su corazón aparecieron subrayadas las palabras olvido y tristeza. Además, entre frases aparece una que otra lágrima que señaló como normales. Claro, que la felicidad en su caso, es como el arco iris que se pinta en el cielo de vez en cuando. Entonces, sin pensarlo, no dudó en declarar mirando hacía el infinito donde estaba pintado el rostro de una mujer para decir. “Devuélveme mis sentimientos”. Es así como la palabra melancolía revolotea a través de sus canciones, produciendo ese encanto que tiene la vocación de componer con la más silenciosa aflicción.

Cada una de sus canciones tiene la salida para que el sentimiento tome vuelo y expresar la inmediatez de los hechos. Al principio tuvo la normal timidez, pero después que fotografió a plenitud aquellos instantes, los cantores del vallenato las hicieron suyas. De ahí arrancó la proeza de este cantautor cuya bandera ha sido darle oficio a su pensamiento y cantar en medio de la evolución del dolor calcada por el paso lento de la melancolía. El secreto consistió en componer con el alma.

Ahora a José Alfonso ‘Chiche’ Maestre Molina, la historia lo ubicó nuevamente en su tierra Patillal, donde al lado de su familia recibió el más grande homenaje entre evocaciones y abrazos que enternecieron el corazón, iguales a melodías llenas de versos de esos que no tienen fecha de vencimiento y la fe nunca se pierde.