Con una puesta en escena cargada de color, la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, desfiló este sábado por la feria Sabor Barranquilla luciendo el vestido ‘Flor de patilla’. La prenda, de fantasía, evocó la frescura y la alegría de uno de los frutos más representativos del Caribe colombiano y estuvo dedicada a las familias que, generación tras generación, han encontrado en la venta de frutas un sustento digno.

El diseño, obra del creador barranquillero Jean Rovachi, tradujo en una pollera los tonos intensos del fruto: el rojo vibrante de su pulpa, el verde luminoso de la cáscara y el negro de las semillas. La confección estuvo a cargo de un grupo de mujeres cabeza de hogar, quienes participaron activamente en la elaboración de los detalles, encontrando en la modistería una fuente de ingresos para el sostenimiento de sus hogares.

Cortesía

En medio de los aplausos del público, la soberana del Carnaval expresó el sentido de su elección. “Más que un disfraz, esta creación es un tributo al carácter alegre y emprendedor de Barranquilla: una ciudad que se refresca en cada tajada de patilla y que florece con la misma fuerza y dulzura de su gente”, señaló.

Cortesía

La presentación de la soberana de los barranquilleros se convirtió en uno de los momentos más comentados de la feria gastronómica, que cada año reúne a chefs, productores y visitantes de distintas regiones.

El Carnaval de Barranquilla 2026 se celebrará del 14 al 17 de febrero, y desde ya la reina ha dejado claro que su agenda estará marcada por homenajes a las tradiciones locales y a las expresiones que definen el carácter caribeño.