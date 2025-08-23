Actors Fest, plataforma cultural que “se toma la escena” para impulsar y proyectar nuevos talentos de la ciudad, anunció la apertura oficial de su casting 2025, invitando a niños, jóvenes y adultos a representar a Barranquilla en su próxima edición.

Con más de 8 años de trayectoria, Actors Fest se ha consolidado como un escenario de visibilidad artística para intérpretes de actuación, canto, baile y performance, generando procesos que combinan formación, creación y proyección en escena.

El casting se realizará este domingo 24 de agosto de 8:00 a 5:00 p.m. en el Hotel el Prado.

Para el director de esta iniciativa, Kevin Sánchez, “Actors Fest no es solamente un evento; es una plataforma que impulsa el crecimiento profesional de los artistas locales y abre espacios reales en escena”.

Hasta la fecha, el festival ha impactado a más de 973 artistas y 10.000 espectadores, siendo reconocido en medios regionales por su aporte cultural y su capacidad de integrar distintas disciplinas artísticas en un mismo escenario.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados deben registrarse a través del formulario disponible en la cuenta de Instagram @actorsfest, y presentarse el día del casting con una muestra preparada (monólogo, escena, canción, baile, etc.). Para mayor información: WhatsApp 318 231 3480.

Actors Fest es una iniciativa de LABT Colombia, organización creativa dedicada a la formación, representación y producción de proyectos escénicos y audiovisuales. Con su trabajo en las áreas de Laboratorio de Talentos, Agencia, Bitácora Creativa y Taller de Creación, LABT fortalece el sector cultural con propuestas que promueven la profesionalización, la inclusión y la proyección de artistas locales hacia escenarios nacionales e internacionales.