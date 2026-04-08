La reconocida actriz Amparo Grisales anunció que regresará a la actuación, como parte del lanzamiento de la serie ‘En qué lío me metí’, la producción más reciente de Caracol Televisión, que mezcla suspenso y comedia.

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La colombiana, con más de cinco décadas de trayectoria, detalló aspectos de su participación en este proyecto y del personaje que interpretará dentro de la historia, basada en la disputa por la herencia de una empresa.

En medio de una entrevista con el medio Kien y Ke, Grisales explicó que el proceso de preparación de personajes se ha transformado a lo largo de los años y particularmente para el personaje en la serie de la que hará parte.

“Ya estás tan impregnado de tu aprendizaje durante más de cincuenta y dos años de carrera, que cuando ves el personaje y lo lees y lo empiezas a interactuar, le captas ya la personalidad, las emociones. Entonces, lo creas con más conocimiento, con más madurez”, manifestó Grisales.

En la serie, Amparo Grisales interpreta a Doris Pombo, una diseñadora que fundó una exitosa empresa de lencería. La historia gira alrededor de una fisioterapeuta encargada de decidir que pasará con la fortuna de un paciente adinerado tras su fallecimiento.

Partiendo de ello, la trama introduce una red de sospechosos y alterna el suspenso con escenas de humor. “Todos los personajes tienen su toque de humor. Cada uno tiene su personaje muy bien diseñado. Los actores son maravillosos”, comentó la actriz sobre la organización del elenco y la construcción de personajes.

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Asimismo, Grisales indicó al medio antes citado que su regreso se dio tras finalizar su participación en el programa ‘Yo me llamo’, y que aceptó el papel porque el proyecto le ofrecía un personaje con fuerza. Además porque el equipo de trabajo le resultaba favorable.

“Soy actriz invitada del proyecto. Lo acepté porque estoy rodeada de gente maravillosa. Es una buena historia, es larga, y quería estar trabajando y estar en escena este semestre después de terminar Yo me llamo y para empezar el otro con más ganas todavía”, dijo.