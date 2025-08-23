La edición 18 de Sabor Barranquilla mantiene los fogones encendidos en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, donde hasta este domingo los amantes de la gastronomía de darán cita para descubrir nuevas propuestas.

Lea aquí: “Yo hago muchísimos rellenos, entre esos está el de vegetales, ha tenido aceptación”

La Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) se suma a la experiencia gastronómica de Sabor Barranquilla con la participación destacada de ocho empresarios del Clúster Agroalimentos, quienes cuentan con sus propios stands en la feria. Esta iniciativa forma parte del programa de fortalecimiento empresarial que promueve la CCB a través de su concurso de pitch comercial, impulsando el crecimiento y la visibilidad de emprendimientos con alto potencial en el sector de alimentos y bebidas.

Cortesía Cámara de Comercio de Barranquilla La Cámara de Comercio de Barranquilla impulsa el talento local en Sabor Barranquilla con empresas del Clúster Agroalimentos

Los visitantes a la feria podrán conocer y disfrutar una variada oferta de productos innovadores, saludables y con sello local. A continuación, los emprendedores y empresas que representan el talento del Clúster Agroalimentos:

🔹 La Fontana del Pan: Nohad Mady Fayad. Panadería artesanal bajo la marca La Fontana Panadería

🔹 BonavidaBQ: Gina Barros Coll. Alimentos congelados 100% naturales, listos para preparar.

🔹 Happy Premium Chocolate: Cristina Rodríguez. Poducto: Chocolates premium de alta calidad.

🔹 Seri Foods: Sebastián González Rincón. Snacks saludables Prodisabor, elaborados 100% sin azúcar

🔹 Sabor 4G: Martha Soto. Buñuelos congelados de frijol y lentejas

🔹 Zoco Market: Emilio Yaar Yaar. Línea de productos saludables y orgánicos

🔹 Rustle Chips: Juan Pablo Torres Delgallego. Tostones sin sellos de advertencia, aptos para consumo saludable.

🔹 Coni Alimentos: Laura Carbo Mancera. Salsas sin azúcar ni conservantes, incluyendo salsa de piña, de tomate y mayonesa de aguacate.

Cortesía Cámara de Comercio de Barranquilla La Cámara de Comercio de Barranquilla impulsa el talento local en Sabor Barranquilla con empresas del Clúster Agroalimentos

Le puede interesar: “Conecto mucho con el tambor y los bailes que se sienten”

“La participación de estas empresas en Sabor Barranquilla es una muestra del potencial innovador y competitivo de nuestro Clúster Agroalimentos, una comunidad empresarial conformada por más de 10.543 empresas (al cierre de 2024) que generan empleo, desarrollo y oportunidades para el crecimiento sostenible del territorio”, destacó Manuel Fernández, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla.