La Alcaldía de Soledad informó este miércoles, que más de 12 mil personas se dieron cita, el pasado Domingo de Carnaval, para disfrutar del Festival de Orquestas 2026 del municipio, celebrado en el estadio Venancio Pacheco del barrio Hipódromo.

El evento fue gratuito y contó con la actuación de grandes y consagrados artistas en el ámbito internacional como Carlos Vives, Hansel y Raúl y Eddy Herrera, Grupo Niche y el aporte criollo de Juan Piña y el vallenato de Churo Díaz.

La Alcaldía destacó el “comportamiento ejemplar de quienes asistieron al evento”, y “la presencia, en todo momento, de la fuerza pública y los agentes del orden”, de la Policía Nacional, reafirmando que “Soledad vive su Carnaval con cultura, respeto y organización”.

“La Administración Municipal agradece a todos los ciudadanos, gestores culturales, artistas, equipo logístico y organismos de apoyo que hicieron posible esta gran celebración, que fortalece la identidad cultural y dinamiza el turismo y la economía local”, manifestó la entidad.

“El Festival de Orquestas 2026 demostró que Soledad continúa posicionándose como epicentro de grandes eventos musicales y culturales, celebrando sus tradiciones con orgullo y compromiso”, aseguraron.

Durante la celebración, Soledad declaró alerta amarilla hospitalaria, estando disponibles las 23 urgencias del municipio y se reforzaron las campañas contra dengue y fiebre amarilla.

Así mismo, se realizó el primer Conversatorio Educativo Municipal del Merecumbé, un espacio académico que reunió a la comunidad educativa en torno a la preservación de esta expresión musical patrimonial.

Participaron como expositores del conversatorio María Paula Amaya, Jairo Martínez y el cantante Pocho Pérez, reconocido cantante de ritmos tropicales y quien por muchos años fue la voz líder de la orquesta del maestro Pacho Galán.