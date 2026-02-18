Tras culminar los eventos de Carnaval en el Atlántico, la Gobernación entregó el balance en términos de seguridad, salud pública y movilidad. La entidad indicó que los municipios del área metropolitana registraron una reducción del 35 % en riñas, al pasar de 508 a 330 casos, es decir, 178 riñas menos frente al mismo periodo del año anterior en Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que estos resultados reflejan el impacto de las estrategias preventivas y el compromiso ciudadano.

“La prevención y el buen comportamiento de los atlanticenses permitieron vivir un Carnaval seguro y en sana convivencia. Este resultado es fruto del trabajo articulado de las instituciones y del compromiso de la comunidad con unas fiestas en paz”, afirmó el mandatario.

La Gobernación recordó que se implementó en Santo Tomás una prueba piloto del Sistema Inteligente de Emergencias y Seguridad (SIES) durante la Batalla de Flores, con 28 cámaras dotadas con analítica de inteligencia artificial y dos drones autónomos para monitoreo en tiempo real.

“Este despliegue fortaleció la vigilancia, mejoró la capacidad de reacción y contribuyó a la prevención de riñas, hurtos y otras situaciones de riesgo. Durante los operativos también se incautaron 35 unidades de licor”, señalaron en el comunicado

Asimismo, aseguraron que en los 18 municipios, bajo jurisdicción del Departamento de Policía Atlántico (DEATA), no se registraron homicidios asociados a eventos culturales ni a celebraciones del Carnaval.

Aunque se presentaron tres homicidios en esta jurisdicción, las autoridades confirmaron que obedecen a dinámicas criminales aisladas y no a actividades festivas.

Salud pública

De acuerdo con el reporte del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (Crued), durante los Carnavales se registraron 28 casos de interés en salud en los 22 municipios del departamento: tres heridos por arma de fuego; nueve heridos por arma blanca; 14 heridos por objeto contundente; cero casos de quemados por pólvora, y un caso de intoxicación por gases lacrimógenos.

Además, en 12 municipios no se reportaron casos de interés y todos los pacientes fueron reportados como estables.

Durante la temporada, anotaron que la Secretaría de Salud del Atlántico intensificó acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia sanitaria en los principales eventos del departamento.

En jornadas masivas se entregaron 2.000 folletos informativos, 4.000 abanicos con mensajes de prevención, y 15.000 preservativos.

Lo que impactó directamente a cerca de 450.000 personas en eventos como el Sirenato de la Cumbia en Puerto Colombia, la Batalla de Flores de Santo Tomás, el Carnaval del Recuerdo de Baranoa, el Carnaval Educativo de Sabanalarga y la Gran Parada del Sur en Manatí.

Movilidad durante las fiestas

En materia de movilidad, entre el 14 y el 17 de febrero se movilizaron 53.752 vehículos en el departamento, de los cuales 27.849 ingresaron y 25.903 salieron.

Durante este periodo se registraron dos siniestros viales: el primero aconteció el 15 de febrero en Baranoa, el cual dejó a 1 fallecido (hombre al parecer arrollado, hecho por esclarecer). Y el 16 de febrero hubo otro en Tubará, el cual dejó un saldo de 4 lesionados en un choque entre taxi y automóvil.

Es de destacar que no se registraron pruebas de alcoholemia positivas, inmovilizaciones ni comparendos durante los operativos de control, lo que evidencia un comportamiento responsable en las vías y el impacto de las acciones preventivas desplegadas por las autoridades.