En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer Infantil, la Gobernación del Atlántico, a través de su Secretaría de Salud, reafirmó su compromiso con la detección temprana y la garantía de atención integral para niños, niñas y adolescentes del departamento que enfrentan esta enfermedad.

La estrategia combina acciones de inspección, vigilancia y control con un componente de acompañamiento humano, con el objetivo de mejorar las tasas de supervivencia y asegurar que ningún menor enfrente barreras en su tratamiento.

Actualmente, el programa de Vigilancia de Cáncer Infantil de la Subsecretaría de Asesoría y Asistencia en Seguridad Social en Salud realiza seguimiento a 176 pacientes menores de 18 años. De ellos, 21 se encuentran en etapa de remisión, superando la fase más crítica de la enfermedad y cumpliendo controles semestrales o anuales.

Ruby Rivera Gutiérrez, referente del programa, explicó que la labor institucional se centra en verificar que las EPS y las IPS cumplan con la ruta de atención, la contratación de la red prestadora de servicios y la entrega oportuna de medicamentos e insumos.

Detección temprana, clave para la supervivencia

Aunque el cáncer infantil en la mayoría de los casos no es prevenible, la detección temprana aumenta significativamente las probabilidades de curación. Así lo señaló Yaty Jiménez, hematooncóloga pediatra de la Clínica Porto Azul Auna, quien indicó que los tipos de cáncer más frecuentes en la infancia son los tumores líquidos, producidos por leucemia linfoide aguda, seguidos por tumores del sistema nervioso central y linfomas.

La especialista enfatizó la importancia de que padres y cuidadores reconozcan signos de alerta como fiebre persistente sin causa conocida, dolor en miembros inferiores que no mejora, palidez, presencia de bultos a nivel cervical o abdominal y dolores de cabeza intensos que despierten al niño durante la noche.

Humanización del servicio y apoyo a cuidadores

El Atlántico cuenta con aliados estratégicos como la Clínica Porto Azul Auna, institución que dispone de 14 camas exclusivas para oncología pediátrica, central de mezclas y unidad de radioterapia.

Ubaldo Padilla, director médico de la entidad, resaltó la existencia de una Escuela de Cuidadores diseñada para entrenar a las familias en las necesidades específicas del paciente. Destacó además que la Secretaría de Salud ha sido un aliado estratégico para la gestión del aseguramiento y el apoyo social que requieren los menores en tratamiento.

Historias de lucha y resiliencia

Detrás de las cifras hay historias de fortaleza. Claudia Milena Quintero, madre de Salomón, de cinco años, relató que su instinto le indicó que algo no estaba bien cuando su hijo presentó dolores articulares intensos. Señaló que ha asumido el proceso con fortaleza emocional, siguiendo la recomendación médica de mantenerse firme frente a su hijo, quien actualmente responde positivamente al tratamiento.

Dayana Cuadro, madre de un adolescente con leucemia mieloide aguda, destacó el papel del personal médico y expresó su esperanza de volver a escuchar la campana que simboliza la culminación del tratamiento.

Por su parte, Rosa Angélica Oviedo, madre de Miguel Ángel, de tres años, hizo un llamado a la vigilancia constante de los síntomas. Recordó que su hijo perdió el apetito y presentó dolor abdominal, señales que permitieron activar la atención médica.

Compromiso alineado con meta global

Los esfuerzos del departamento se alinean con la Iniciativa Mundial para el Cáncer Infantil de la OMS, que busca alcanzar una tasa de supervivencia de al menos el 60 por ciento para el año 2030.

La Gobernación del Atlántico reiteró que continuará fortaleciendo las redes de atención y la formación del talento humano en salud, con el propósito de que cada diagnóstico represente una oportunidad de vida para los menores del departamento.

