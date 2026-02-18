El barrio Las Malvinas y el sector Adelita de Char del corregimiento de La Playa se convirtieron en los primeros espacios de la ciudad de Barranquilla en beneficiarse con el proyecto de canchas solares comunitarias, implementado para llevar generación limpia a barrios de estratos 1 y 2 con altas presiones en la tarifa eléctrica.

Tanto el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de Promoción y Planificación de Soluciones Energéticas (IPSE) adelantaron la instalación de 519 paneles fotovoltaicos en estos dos sectores para una generación cercana al consumo que reducirá progresivamente las tarifas de energía en cerca de 200 hogares de estratos 1 y 2.

Para Marbel Luz Orozco, presidenta de la Junta de Acción Comunal Adelita de Char, la llegada de este proyecto es un hito importante que marca el camino hacia la transición energética en la capital del Atlántico.

En ese sentido, explicó que los beneficios en los hogares se irán generando de manera progresiva en los próximos dos meses.

“Desde el mes de abril vamos a ver reflejado ese descuento en la factura de energía por la implementación de estos paneles. Son alrededor de 100 familias de estrato 1 y 2 beneficiadas, las cuales fueron escogidas en una caracterización que contó con muchos requisitos específicos, pero que tuvo muy en cuenta la calidad de vida y afectaciones que tenían algunos por el alto consumo en sus hogares”, dijo.

Contó que “no solo vamos a tener un beneficio en el precio de la factura, sino que a través de este modelo donde nosotros le vendemos la energía a Air-e, y ellos la tramitan y nos la devuelven, vamos a tener ingresos para todo los componentes que uno encuentra en la factura como mantenimiento, seguridad y lo que tiene que ver con el entorno”.

En ese sentido, la líder de este sector enfatizó que “la mayoría de las beneficiarios del proyecto en nuestro barrio son mujeres, y es algo importante por resaltar porque el papel que juegan las amas de casa no se toma mucho en cuenta, y ellas son las que pagan la factura en ocasiones y como el consumo es alto les afecta en su calidad de vida”.

Seguidamente, la mujer mencionó: “A mí una factura me ha llegado hasta en $500 mil, cuando no tenemos ni aire acondicionado y estamos muy poco en la casa; yo creo que es una reducción justa en los costos que vamos a tener con el nuevo modelo de canchas solares”.

Otro de los problemas importantes que destacó la líder comunal son los constantes apagones o inconvenientes en los servicios que presentan las familias en el sector.

“Más allá de las facturas con precios elevados, también hemos tenido problemas con las redes porque no les hacen mantenimiento y eso provoca apagones constantes; otras consecuencias derivadas como la quema de electrodomésticos, pero a raíz de la transición hacia una energía más limpia vemos una luz en lo que será nuestro servicio de energía a futuro”, anotó.

Detalles del proyecto

El proyecto de canchas solares en el parque Iván Acosta, en el barrio Las Malvinas, cuenta con una inversión de $2.934 millones, con una infraestructura de 330 paneles con capacidad de 199,6 kWp y una producción estimada de 299.000 kWh anuales.

Mientras que en el proyecto en el barrio Adelita de Char, ubicado en La Playa, la inversión fue de $1.960 millones, para una capacidad instalada de 114 kWp, más de 150 paneles y una generación de 171.000 kilovatios – hora (kWh) anuales.

Entre ambos proyectos contemplan una reducción combinada de 90 toneladas de CO2 por año. Además de su función energética, los escenarios mantendrán su uso deportivo y recreativo, operando como espacios comunitarios multifuncionales.

En estos espacios se podrán desarrollar actividades culturales, productivas y procesos de apropiación social de la energía, con proyección de incorporar iniciativas de movilidad eléctrica liviana y servicios energéticos de uso colectivo.

Según el Ministerio de Minas y Energía, más de 760 mil personas han logrado salir de la pobreza energética con esta iniciativa.

Minminas anuncia otras comunidades solares

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien lideró la apertura de la iniciativa desde la capital del Atlántico, mencionó que “el Gobierno está viendo a la gente como comunidades que pueden generar energía a través del sol y salir de la pobreza monetaria con un ahorro en sus facturas de energía. Por este motivo, estamos caracterizando con la ayuda de Air-e a los usuarios para conocer aquellos que tienen facturas impagables”.

Palma también comentó que “este tipo de proyectos alivian fiscalmente el presupuesto general de la nación porque reducimos el presupuesto asignado a subsidios de energía, ya que la autogeneración con paneles les brinda el alivio en la factura”.

Puso de presente que “con el programa Colombia Solar van a destinarse $4 billones a través de Gecelca para proyectos energéticos; tan solo en comunidades energéticas se va a distribuir un $1 billón en los próximos meses”.