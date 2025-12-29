WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, dejará de operar en teléfonos Android que no cumplan con los estándares mínimos de software exigidos por las próximas actualizaciones de la plataforma, a partir de enero de 2026.

La decisión está relacionada con los cambios técnicos que Meta viene implementando para reforzar la seguridad, estabilidad y rendimiento de la app. Como consecuencia, los dispositivos que no soporten Android 5.0 o versiones posteriores quedarán excluidos del servicio de forma definitiva.

El recorte afectará principalmente a modelos antiguos que dejaron de recibir actualizaciones oficiales hace varios años. Entre los equipos que ya no podrán ejecutar WhatsApp se encuentran referencias populares lanzadas a comienzos de la década pasada, como:

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Ace 4

Sony Xperia M

LG Optimus L3 II

Huawei Ascend Mate

HTC Desire 500

A esta lista se suman otros celulares Android comercializados antes de 2014 que continúan operando con versiones inferiores a Android 5.0, sin importar la marca o el país de origen.

WhatsApp explicó que sostener el funcionamiento de la app en sistemas antiguos representa un riesgo para la protección de la información personal. Estos dispositivos no cuentan con los parches de seguridad ni con la capacidad técnica necesaria para ejecutar las funciones más recientes de la plataforma.

Además, mantener compatibilidad con software obsoleto frena el desarrollo de nuevas herramientas, por lo que la compañía optó por enfocar sus esfuerzos en equipos que cumplan con los requisitos actuales.

Una vez que el sistema deje de ser compatible, la aplicación no podrá actualizarse ni utilizarse. Con el tiempo, los usuarios perderán el acceso a mensajes, llamadas y archivos, así como la posibilidad de restaurar conversaciones si no cuentan con una copia de seguridad previa.

También se incrementa el riesgo de errores y vulnerabilidades, ya que WhatsApp dejará de ofrecer soporte técnico y parches de protección.