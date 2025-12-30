Ya no hay vuelta atrás. La aventura que ha durado casi una década dirá adiós este 31 de diciembre. ‘Stranger Things’, el fenómeno de Netflix finaliza su historia este miércoles a partir de las 8 de la noche cuando el episodio final debute en la plataforma.

Por ello para ir calentando motores este martes la producción presentó el tráiler del octavo capítulo con el que la historia cerrará tras dos volúmenes estrenados el 26 de noviembre y 25 de diciembre.

En el tráiler vemos cómo mientras nuestros héroes se preparan para su batalla definitiva contra Vecna, Hopper (David Harbour) anima a Eleven (Millie Bobby Brown) con un discurso encendido que le recuerda exactamente de qué es capaz. “La vida ha sido muy injusta contigo”, le dice. “Te arrebataron la infancia, te han atacado, te han manipulado personas terribles, pero nunca dejaste que eso te rompiera”.

El padre sustituto de Eleven le dice que está luchando por “un mundo más allá de Hawkins” y por “los días que vendrán al otro lado de esto”.

COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) David Harbour as Jim Hopper and Millie Bobby Brown as Eleven in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

En otra parte del tráiler, vemos destellos de lo que está por venir: desde un Dustin (Gaten Matarazzo) conmocionado mirando al cielo rojo parpadeante hasta la mano con garras de Vecna emergiendo del cuerpo de Henry Creel (Jamie Campbell Bower). “Terminemos con esto, niña”, concluye Hopper.

Se espera mucha acción a lo largo de los 125 minutos que durará el desenlace de El Final. El cocreador Matt Duffer dijo que la pandilla de Hawkins está poniendo en marcha un “plan complejo” para salvar su pueblo. Tendrán que descender al Abismo para encontrar a los niños secuestrados por Vecna, fusionando ambos mundos. Ah, y además colocar una bomba para borrar el Abismo, al Azotamentes y a todos los monstruos de Vecna.

“En el episodio 7 pudimos, de alguna manera, dejar todo dispuesto antes de lanzarnos al final”, dice Duffer. “Cuando llegas al episodio 8, no tenemos que perder tiempo explicando nada. Podemos entrar de lleno”.

COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 STRANGER THINGS: SEASON 5. Jamie Campbell Bower as Vecna in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

De cara al último episodio, “una sensación de temor o incertidumbre… lo impregna todo”, dice el cocreador Ross Duffer. “Hay una mirada y un momento entre [Eleven] y Kali [Linnea Berthelsen] en el que parece que Eleven ha aceptado el plan de Kali de quedarse en el Mundo del Revés cuando explote. Así que, incluso si logran tener éxito, queda un gran signo de interrogación sobre lo que va a pasar con Eleven”.

Mientras esperamos la llegada de este capítulo final de tamaño XXL, asegúrate de comprender por completo el Mundo del Revés, lee cómo Noah Schnapp abordó el emotivo discurso de salida del clóset de Will y descubre cómo Cara Buono (también conocida como Karen Wheeler) filmó su triunfal derrota del Demogorgon.

