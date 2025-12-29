El cierre del año es muy importante porque se reencuentra la familia y hacen una serie de rituales cargados de simbolismo para atraer todas las cosas buenas del venidero año.

Los 31 de diciembre, miles de personas recurren a los llamados “agüeros de Año Nuevo”, prácticas tradicionales que buscan atraer buenos augurios para los meses que están por comenzar.

Estas costumbres, heredadas de generación en generación, siguen vigentes como una forma de manifestar deseos relacionados con el dinero, el amor, la salud o los viajes. Aunque no existe evidencia de que tengan un efecto real, para muchos representan una manera de cerrar ciclos y empezar el nuevo año con optimismo.

Más allá de la superstición, los agüeros cumplen una función emocional y cultural. Funcionan como rituales de transición que ayudan a las personas a despedirse del año que termina y a proyectar intenciones para el siguiente. Comer, vestir o realizar una acción específica se convierte en un gesto simbólico para dejar atrás dificultades y abrir espacio a nuevas oportunidades.

Estos son los agüeros más tradicionales que se practican en Colombia

Las 12 uvas para pedir deseos el 31 de diciembre

Consumir una uva por cada campanada es una de las tradiciones más extendidas. Cada fruta representa un mes del año y se acompaña de un deseo personal, convirtiéndose en un ritual de esperanza y proyección.

La maleta para atraer viajes este 2026

Salir a la calle con una maleta justo a la medianoche simboliza el deseo de recorrer nuevos destinos durante el año entrante. Para muchos, este agüero refleja anhelos de cambio y aventura.

Debajo de la mesa para llamar al amor en 2026

Meterse debajo de la mesa al llegar el Año Nuevo es una práctica asociada con la búsqueda de pareja o el fortalecimiento de relaciones sentimentales.

Ropa interior amarilla para la buena suerte este 31 de diciembre

El color amarillo se vincula con la abundancia y la prosperidad. Por eso, usar ropa interior de este tono se ha convertido en uno de los rituales más populares en el país.

Lentejas para atraer el dinero este 2026

Guardar lentejas en los bolsillos o la billetera simboliza la atracción de estabilidad económica y abundancia durante el nuevo año.

El muñeco de Año Viejo para quemar este 31 de diciembre

Una de las costumbres más antiguas en Colombia es la elaboración del muñeco de Año Viejo, una figura que representa el año que termina y que simboliza todo aquello que se quiere dejar atrás. Tradicionalmente se quemaba a la medianoche como acto de cierre y renovación.

Sin embargo, en la actualidad esta práctica está prohibida en varias ciudades del país, debido a los riesgos asociados al uso de pólvora y al impacto ambiental. Las sanciones pueden superar el millón de pesos, por lo que muchas familias han optado por despedidas con un muñeco pequeñito.