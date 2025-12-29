El consumo excesivo de azúcar está relacionado con serios problemas de salud, como sobrepeso y la obesidad, la caries dental y la diabetes, por lo que los profesionales de la medicina recomiendan dietas balanceadas en las que los azúcares, principalmente los añadidos, no sean los protagonistas.

Pexels El flan de caramelo es uno de los postres más famosos en Latinoamérica

¿Qué es el azúcar?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que el azúcar es una de las formas simples de carbohidratos que contiene monosacáridos, como la fructosa (que se encuentra en las frutas) y la galactosa (que se encuentra en los productos lácteos), y disacáridos (carbohidratos con dos azúcares), como la sacarosa (azúcar de mesa) y la lactosa (de los productos lácteos).

“Los carbohidratos simples también se encuentran en dulces, refrescos y jarabes. Sin embargo, estos alimentos y bebidas están elaborados con azúcares procesados ​​y refinados y no contienen vitaminas, minerales ni fibra. Se denominan ‘calorías vacías’ y pueden provocar aumento de peso", advirtió la OMS.

Precisa que los azúcares libres incluyen monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos y bebidas por el fabricante, el cocinero o el consumidor, y azúcares presentes naturalmente en la miel, los jarabes, los jugos de frutas y los concentrados de jugos de frutas.

Freepik La guanábana es rica en vitamina C, fibra y antioxidantes, es ideal para preparar jugos, postres y batidos refrescantes.

¿Cuál es el consumo recomendado de azúcar?

La OMS recomienda que menos del 10 % de la ingesta energética total provenga de azúcares libres, lo que equivale a una persona con un peso corporal saludable que consume aproximadamente 2000 calorías al día, pero idealmente, menos del 5 % de la ingesta energética total para obtener beneficios adicionales para la salud.

¿Hay azúcar bueno?

Diana Díaz Rizzolo, docente de Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), dio en entrevista con la agencia ‘Efe’ algunos consejos para diferenciar el azúcar bueno del que no lo es.

Señaló que la clave para poder hacerlo es la palabra “añadido”, ya que el que está naturalmente presente en los alimentos “nunca deberá ser una fuente de preocupación” en la población general. El ejemplo, las frutas y verduras.

Pero también todo tipo de fuente de carbohidratos como legumbres, cereales y derivados.

“Cualquier tipo de azúcar añadido es el que debe estar en el foco de nuestra preocupación y la preocupación es que la persona que escucha esa palabra o la lee entiende que implica la acción de añadir proactivamente algo. Lo que pasa es que no es la realidad. Muchas veces son productos que o no son dulces o no sabemos identificar el azúcar que contiene”, aseguró la experta.

Qué hacer después de un exceso de azúcar

Para muchas personas es difícil resistirse al consumo de azúcar a través de postres, bebidas y alimentos procesados como salsas, entre otros. Especialmente en temporadas festivas, como la Navidad y Año Nuevo, en las que la comida es protagonista, la tentación se vuelve aún más atractiva.

Pexe Cena de Navidad

‘EatingWell’ y ‘Harvard Health’ hicieron una lista con recomendaciones de expertos para recuperarse después de un exceso de azúcar.

David Ludwig, endocrinólogo de Harvard Health, indicó que lo primero que se debe descartar es evitar comer después de un exceso de azúcar para intentar compensar o simplemente por culpa.

Lo ideal, dijo el especialista, es inciar el día siguiente con un desayuno equilibrado, rico en proteínas y fibra.

“Un desayuno así ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y previene que se repita el ciclo de consumo excesivo”, explicó la experta Marissa Beck, citada por ‘EatingWell’.

Como ejemplos pusieron el yogur griego con frutos rojos y semillas de chía para el desayuno. Luego, en el almuerzo, una buena opción sería cereales con fibra o pollo. Y para la cena quedaría bien una ensalada de garbanzos y salmón con vegetales.

También es clave la hidratación y la actividad física, desde una simple caminata, para ayudar a reducir la glucosa en sangre.