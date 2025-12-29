Los usuarios de Steam tienen una nueva oportunidad para ampliar su biblioteca digital sin gastar dinero.

Disney invertirá mil millones de dólares en OpenAI y dejará que ChatGPT use sus personajes

Epic Games Store ofrece Hogwarts Legacy gratis por tiempo limitado

The Game Awards 2025: por dónde y a qué hora verlo en Colombia

La plataforma activó una promoción especial que permite descargar gratis el videojuego Caveman World: Mountains of Unga Boonga, un título de aventuras y plataformas para PC que podrá conservarse de manera permanente una vez sea reclamado.

La oferta estará disponible hasta el martes 30 de diciembre, por lo que quienes la aprovechen antes de esa fecha podrán añadir el juego a su cuenta como si se tratara de una compra definitiva, sin necesidad de pagos, suscripciones o requisitos adicionales.

¿De qué trata el videojuego Caveman World: Mountains of Unga Boonga?

Este videojuego pone al jugador en la piel de un cavernícola que debe atravesar un mundo prehistórico lleno de montañas, trampas y desafíos. Su jugabilidad se basa en el avance por escenarios de plataformas, donde la coordinación, los saltos precisos y el control del ritmo son clave para superar cada nivel.

🚨 FREE GAME ALERT 🚨

🔔Caveman World: Mountains of Unga Boonga

💥Is on a #Giveaway on #Steam

📅Free To Keep Until 30th Dec @ 6 pm UTC

☑️Type: Retro Inspired Platformer Adventure

✅Reviews: Mostly Positive

✴️SteamDB Rating: 69.69%

🔗Link:⬇️https://t.co/vIIQxLFUUr#gaming #news pic.twitter.com/bprckUFIbD — Free Game Alert (@FreeGameAlert) December 25, 2025

Desarrollado en 2.5D, el título destaca por una estética retro que recuerda a los videojuegos clásicos de la era de los 16 bits. Su estilo visual y mecánicas sencillas lo convierten en una opción atractiva tanto para jugadores nostálgicos como para quienes buscan una experiencia casual y desafiante.

¿Cómo descargar el juego gratis en Steam?

Ingresar a una cuenta de Steam desde PC.

Buscar el título en la tienda oficial.

Hacer clic en “Añadir a la cuenta” o “Instalar”. Una vez completado el proceso, el juego quedará registrado como adquirido por $0, permitiendo descargarlo y jugarlo en cualquier momento, incluso después de que finalice la promoción.

BananaStock/Getty Images/BananaStock RF Desarrollado en 2.5D, el título destaca por una estética retro que recuerda a los videojuegos clásicos de la era de los 16 bits.

Más juegos gratis disponibles en Steam

Además de esta oferta, Steam mantiene otros títulos gratuitos por tiempo limitado. Entre ellos se encuentra Train Sim World 6, un simulador ferroviario que permite conducir trenes en distintas rutas y enfrentar situaciones realistas durante el trayecto.

También destaca Undercroft Warriors, un juego de acción en el que los jugadores deben enfrentarse a oleadas de enemigos usando distintos héroes, cada uno con habilidades únicas. El objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible y alcanzar puntuaciones altas.