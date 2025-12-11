El cierre del año llega cargado de fiestas, pero también de uno de los momentos más esperados por la comunidad gamer porque se celebra The Game Awards 2025.

YouTube lanza oficialmente su función ‘Recap’: ¿en qué consiste?

Diciembre cierra el 2025 con grandes videojuegos

Estudio revela que nueve de cada diez mujeres en Colombia sufren acoso telefónico

Este evento reúne a grandes compañías para mostrar avances, sorpresas y anuncios que marcarán el próximo año. La ceremonia promete tráilers inéditos, invitados especiales y ese toque de misterio que Geoff Keighley sabe manejar a la perfección, dicen los expertos.

Games at #TheGameAwards🚀



Confirmed:

✅Tomb Raider

✅Resident Evil 9: Requiem

✅Exodus

✅Phantom Blade 0

✅Saros

✅Project Impact: from The Ascent devs



Rumored:



✅CONTROL 2

✅Silent Hill 1 Remake



What are your dream announcements?😎 pic.twitter.com/P38LVRNF6x — Rino (@RinoTheBouncer) December 9, 2025

¿Cuándo se celebra The Game Awards 2025?

La gala se realizará la noche del 11 de diciembre desde el Peacock Theater en Los Ángeles. Habrá un pre-show de 30 minutos, donde podrían aparecer anuncios adicionales, así que los seguidores indican que vale la pena conectarse antes.

¿A qué hora y dónde podrá ver The Game Awards 2025 En Colombia?

En Colombia podrá verlo a las 7:30 p.m. del 11 de diciembre a través de YouTube y todas las plataformas digitales donde se transmite el evento.

La organización ha anunciado que el show tendrá una duración aproximada de cuatro horas, similar a ediciones anteriores.

Los nominados al GOTY 2025

Aunque muchos esperan los anuncios sorpresa, el corazón del evento sigue siendo la premiación a los mejores videojuegos del año. Los seis nominados al Game of the Year (GOTY) 2025 son:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II