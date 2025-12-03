Diciembre suele ser un mes movido para quienes disfrutan seguir al día los lanzamientos de videojuegos. Para cerrar el año, llegan propuestas nuevas, regresos importantes y versiones ampliadas de clásicos recientes.

El mes abrió con Assassin’s Creed Shadows, disponible para Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series y PC. Ubisoft por fin lleva su saga a una de las ambientaciones más pedidas, el Japón feudal. La historia se divide entre dos protagonistas, un samurái y una ninja, que recorren un mapa extenso con combates renovados y un énfasis especial en el sigilo. Es un juego de acción en mundo abierto con toques de RPG.

También llegó desde el 2 de diciembre Red Dead Redemption para PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2, iPhone y Android. Se trata de la aventura clásica de Rockstar Games, protagonizada por John Marston, que aterriza otra vez en plataformas actuales. Incluye la expansión Undead Nightmare y los contenidos de la Game of the Year Edition, una forma de revisitar uno de los títulos más recordados del género de acción en mundo abierto.

Para el 4 de diciembre, la agenda sigue con Football Manager 2026 Touch, disponible en Switch. Sports Interactive continúa con su simulador de gestión futbolística, una entrega centrada en la dirección de un club profesional con estadísticas, fichajes y estrategias propias de la saga.

Ese mismo día aparece Sonic Racing: CrossWorlds en Switch 2. SEGA presenta un juego de karts que permite competir por tierra, mar y aire, con una novedad llamativa: saltar entre dimensiones durante las carreras. Una propuesta de velocidad con el sello del universo de Sonic.

El 10 de diciembre llega a PC Pirates of the Caribbean: Tides of War, un título de estrategia en tiempo real basado en la franquicia de Disney. Desarrollado por JOYCITY, retoma el juego original de 2017 y mantiene su enfoque en construir flotas, controlar territorios y avanzar en batallas navales.

Para cerrar el mes, el 16 de diciembre aparece The Rogue Prince of Persia en Switch y Switch 2. Ubisoft presenta un roguelike de plataformas en 2D creado por el estudio Evil Empire. Tiene niveles generados de manera procedural, un ritmo rápido y un sistema de movimiento que recuerda a Dead Cells.

Cortesía

Los nominados al GOTY

Diciembre también es el mes para conocer los nominados a los mejores videojuegos del año. En esta oportunidad Clair Obscur: Expedition 33 se convierte en el nombre más repetido con 12 postulaciones y presencia en categorías como Juego del Año, Dirección, Narrativa, Dirección de Arte, Música, Audio, Indie, Debut Indie y RPG. Su alcance muestra que es uno de los proyectos más comentados y completos del año.

A su lado aparece Death Stranding 2: On the Beach, que también logró un lugar destacado gracias a sus nominaciones en Juego del Año, Dirección, Narrativa, Arte, Música y Audio, confirmando que el regreso del universo de Kojima vuelve a ser un evento. El tercer título más nominado es Hades II, que compite en Juego del Año, Dirección, Arte, Música, Acción e Indie, una demostración de cómo un estudio independiente puede influir en prácticamente todas las áreas creativas importantes.

La categoría principal, Juego del Año, muestra una selección diversa que representa bien el tono del año. Allí están Clair Obscur: Expedition 33 y Death Stranding 2: On the Beach, acompañados por Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong y Kingdom Come: Deliverance 2.

La presencia simultánea de Silksong y Hades II refuerza el peso de las propuestas independientes, mientras que la secuela de Kojima y la sorpresa de Clair Obscur aparecen como las apuestas más ambiciosas. En conjunto, los seis títulos evidencian un equilibrio entre creatividad, riesgo y comunidades activas.

La gala de los Game of the year (GOTY) se realizará el 11 de diciembre.