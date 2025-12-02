En Chiclayo, Perú, la bandera colombiana volvió a alzarse. Esta vez, en manos de Sara Gabriela Ledesma Danies, oriunda de Ciénaga, Magdalena, quien se coronó Miss Teenager World 2025 en un certamen que reunió a 30 participantes de países como Costa Rica, Sudáfrica, Reino Unido, Brasil, México, Perú y Ecuador.

Al escuchar su nombre como ganadora, la joven sintió orgullo y habló de la responsabilidad que conlleva portar este título. “Ser la nueva Miss Teenager World significa la oportunidad de inspirar, de alzar mi voz y demostrar que los sueños sí se cumplen cuando se trabaja con amor y disciplina”.

Cortesía

Ya como reina, Sara Gabriela llamó la atención por su mensaje sobre lo que representa para ella llevar la banda de Colombia. “Representar a mi país es un honor inmenso; es ser ejemplo, ser disciplinada, ser empática y ser auténtica. También es entender que cada niña que me mira merece ver en mí un mensaje claro: que nada es imposible si caminas de la mano de Dios”.

Tras este triunfo internacional, la joven ahora es la Reina del Festival Nacional del Caimán 2026. Para ello, asegura que trabajará con dedicación y seguirá mostrando las cualidades que la han llevado a convertirse en un orgullo para su municipio y para el Caribe colombiano.