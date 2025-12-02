La magia de la Navidad comienza a sentirse por los distintos rincones de Barranquilla. Como es tradición, Gases del Caribe marca el inicio de esta temporada en la ciudad, con el encendido de las luces en el parque Los Fundadores, que tiene adoptado desde hace más de 15 años. En esta ocasión, los hijos de los empleados acompañaron este momento.

El acto de encendido contó con la presentación de un del coro infantil EMAS, cuyas voces dieron la bienvenida a diciembre con villancicos y melodías tradicionales que llenaron de alegría a los asistentes. Además, contaron con la especial compañía de los Reyes Infantiles del Carnaval de la 44, Ashley y Germán, quienes se unieron a esta celebración aportando su carisma y entusiasmo, sumando un toque de folclor y tradición barranquillera a la velada.

Este evento gratuito y abierto a toda la comunidad reafirma el compromiso de Gases del Caribe con la promoción de espacios culturales que fortalecen los lazos familiares y comunitarios en esta época del año.

Asimismo, la empresa invita a todas las familias a disfrutar del Parque Los Fundadores, que estará disponible durante toda la temporada, y a participar en las tradicionales Novenas de Navidad, que iniciarán el lunes 16 de diciembre a las 6:00 p.m. en la entrada principal de Gases del Caribe (carrera 54 No. 59-144), extendiéndose hasta el 23 de diciembre.

A través de un comunicado de prensa, Gases del Caribe invitó a vivir juntos la música, la tradición y la magia que caracterizan esta época del año.