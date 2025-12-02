La Fundación Puerto Colombia anuncia la apertura de EQUUS, una exposición del maestro Joaquín Botero, que rinde homenaje al universo equino, se realiza en el marco de los 102 años de la Estación Ferrocarril de Bolívar, uno de los patrimonios históricos más emblemáticos del Atlántico. La inauguración se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre de 2025, a las 4:00 p. m., en la Antigua Estación del Ferrocarril.

Lea aquí: “Es como tener cuatro historias de Stephen King en una sola”: Rudy Mancuso sobre ‘It: Bienvenidos a Derry’

EQUUS reúne obras que exploran la potencia, el movimiento y la presencia simbólica del caballo en la historia del Caribe colombiano. La exposición invita a descubrir una mirada contemporánea sobre este ícono cultural que ha acompañado el desarrollo de la región desde sus orígenes.

Durante la apertura, la Fundación Puerto Colombia entregará reconocimientos a gestores de la Cultura Equina del Atlántico, en homenaje a su aporte al fortalecimiento y preservación de esta tradición regional.

Este evento es posible gracias al patrocinio de Ranch Texas y Aguardiente Amarillo de Manzanares. Cuenta además con el apoyo de la Alcaldía de Puerto Colombia y la Gobernación del Atlántico, instituciones que respaldan las iniciativas culturales que promueven identidad, turismo y patrimonio.

Joaquín Botero (1952) es un pintor y escultor colombiano con una sólida trayectoria en la escena artística nacional. Su obra ha sido presentada en exposiciones de relevancia como Volare (Museo Bolivariano de Santa Marta, 2020), En-Caja 2 (Galería La Aduana, 2017), BARCÚ Bogotá (2018–2019), BarranquillArte (2014) y múltiples colectivas en la región Caribe. Su lenguaje plástico combina fuerza expresiva, simbolismo y una profunda conexión con el universo equino, haciendo del caballo un protagonista recurrente de su narrativa visual.

Le puede interesar: Barranquilla abre el telón este martes del segundo Mal de Ojo Festival Internacional de Cine 2025

La exposición estará abierta al público hasta el 5 de enero de 2026, con entrada libre.