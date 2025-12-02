Rudy Mancuso llegó a ‘It: Bienvenidos a Derry’ con una mezcla particular, la del músico, comediante y creador digital que, de pronto, aterrizó en uno de los proyectos más esperados del año dentro del universo de Stephen King. Mancuso interpreta al capitán Pauly Russo y, aunque viene de la comedia, asegura que cambiar de tono no fue un salto tan brusco como podría parecer.

“No sentí que fuera tan diferente a lo que ya hago. Para mí, y para muchos artistas, la comedia y el drama están muy ligados. La diferencia está en cómo lo percibes y cómo lo interpretas”, explica. “Tocar un estado más dramático o emocional no es necesariamente fácil, pero no está tan alejado para mí. Es como ejercitar dos partes del mismo músculo”.

Aunque su incorporación sea reciente, Mancuso no llegó a un territorio desconocido. El vínculo con Andy y Barbara Muschietti (los hermanos argentinos creadores de la serie) es, según él, mucho más profundo que una relación profesional: “Son muy cercanos. Se han vuelto como familia. Pasamos festivos juntos, veo a Andy tres veces a la semana, vive muy cerca de mí. Son amigos que ya son familia para toda la vida”.

Ese afecto no le impide recordar la sensación de entrar a un set dirigido por ellos. “Se te olvida lo geniales que son porque los ves todos los días. Pero cuando los ves comandar este barco, te acuerdas: ‘wow, esto es especial’. Esto es algo que pasa una vez en una generación”.

La intensidad de trabajar con los niños

El actor también comparte escenas clave con el grupo de niños que aparece en la serie, especialmente en los túneles. La experiencia, dice, lo sorprendió.

“Aunque jóvenes y pequeños, tenían muchísima profundidad. Sentí que estaba trabajando con adultos porque tenían perspectivas muy maduras. Son tan talentosos que podían entrar en una realidad a la que ningún niño debería poder entrar”, cuenta. “Son mucho más talentosos de lo que yo seré jamás. Ellos me enseñaban a mí”.

Una de las cosas que más le llamó la atención al conocer el proyecto desde adentro fue cómo se conectan las historias. “Creo que lo más interesante es que está ligado a otras historias de Stephen King. Tenemos un vínculo directo con The Shining, otro con The Shawshank Redemption y un par más”, dice. “No me lo esperaba. Pensé que eran universos independientes y verlos entretejidos en una misma serie es muy cool. Es como tener cuatro historias de Stephen King en una”.

Brooke Palmer/HBO/Photo: Brooke Palmer

La escena del avión y otras tensiones

Mancuso también protagoniza una de las secuencias más tensas del show: la del vuelo con Dick Halloran. Para grabarla, tuvieron que entrenar dentro de una aeronave real de época.

“Hicimos muchas sesiones en un helicóptero y una avioneta de ese tiempo. Tuvimos entrenamiento de cómo operarla, cómo pilotear y copilotear. Eso nos puso en modo simulación”, recuerda en conversación con EL HERALDO. “Además, había cosas que el personaje veía y yo no. Y en algunos pickups tuve que hablarle a nadie porque los actores no estaban. Si me ves confundido, probablemente lo estaba”.

Para un actor que no trabaja de tiempo completo en ficción, la materialidad del set fue clave. Mancuso es transparente: necesita que las cosas existan frente a él.

“Todo lo práctico me ayuda. Los túneles son reales. Los construyeron completos, enormes, larguísimos. El agua es real. Es rara. Es incómoda. Las armas son reales y pesadas. Los trajes son pesados. Todo es incómodo”, dice. “Y el exterior… de verdad transformaron una parte de la ciudad en Derry, Maine. No era un set. Era Derry. Eso te mete de lleno”.

El día de la sangre

Si hubo un momento que marcó el rodaje para él, fue uno en particular en el episodio cinco, cuando su personaje escupe sangre.

“Hay un punto en el que Andy deja la silla de director, se mete al agua, agarra la sangre y empieza a echarla él mismo”, cuenta entre risas. Y antes de eso, ya había tenido problema con la mezcla. “Odio la sangre falsa. Odio el sabor y la idea. Y Andy decía: necesitamos más. Y yo pensaba: ‘qué carajo, Andy, más sangre’. Me la echaban y seguíamos. Era interminable”.

Con este papel, Mancuso se mete de lleno en un universo oscuro, con un personaje que navega lo desconocido. Pero lo hace desde un lugar que parece cómodo: rodeado de amigos, enfrentado a espacios físicos que lo obligan a reaccionar y sorprendido por la capacidad de sus compañeros más jóvenes.

It: Bienvenidos a Derry estrenó su sexto capítulo este domingo en HBO Max. Los episodios nuevos llegan cada semana hasta el 14 de diciembre.