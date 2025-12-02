Históricamente los habitantes en condición de calle han estado relegados de los espacios sociales, sin embargo, una iniciativa del Banco de la República y de la Secretaría de Distrital de Integración Social (SDIS) busca acercar los Museos de Arte y Numismática del Banco a esta población.

‘Historias de Ciudad’ es un proyecto que se gesta en el año 2023 y está destinado a transformar la conexión de individuos históricamente marginados con la cultura y el patrimonio de la ciudad de Bogotá.

“Está dirigido de manera específica a aquellas personas vinculadas en su pasado o presente con la condición de habitabilidad en la calle, con la finalidad de generar reflexiones acerca de las diversas formas de interactuar con la ciudad y su patrimonio”, explica el Banrep.

Museos Banco de la República

La iniciativa incluye actividades como la maleta didáctica “Ventana a la Colección de Arte” para vincular las colecciones de los museos de arte y numismática con los integrantes. También se han llevado a cabo talleres y actividades dentro de los museos, donde los participantes se relacionaron activamente con las colecciones bajo la guía del equipo de mediación.

De igual manera, se han adelantado talleres de formación para aquellos integrantes destacados y más comprometidos. Estas actividades se centran en el fortalecimiento de habilidades académicas, discursivas y corporales, culminando con la planificación de una visita por el museo.

Museos Banco de la República

“Historias de Ciudad se establece como un modelo innovador que demuestra cómo los museos pueden actuar como agentes de inclusión y transformación social, proporcionando una plataforma para la expresión y el reconocimiento de las diversas voces que conforman la ciudad. Este proyecto no solo promueve la accesibilidad a la cultura, sino que también fortalece los lazos comunitarios y destaca la importancia de la diversidad en la construcción de ciudadanía”, destaca el banco estatal.

La semana pasada se cerró el ciclo de 2025 dejando algunos de los participantes como mediadores de los museos, y “desde lo aprendido y su experiencia de vida, nos contaron sobre obras de la Colección de ArteBR”.

Museos Banco de la República

“Agradecemos a los participantes y a la Secretaría de Distrital de Integración Social por hacer de este proyecto, un sueño hecho realidad”, precisó la red de Museos del Banco de la República.