El Gobierno Nacional confirmó que el medio sueco Eexpressen.se fue bloqueado por parte de Coljuegos. Se trata del portal que publicó notas sobre la vida que está llevando Verónica Alcocer, primera dama, en Estocolmo.

La noticia se supo porque el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) respondió a un derecho de petición enviado por la representante a la Cámara Katherine Miranda.

El documento, firmado por Ruby Ruth Ramírez, directora jurídica del MinTIC, señala que el portal sueco aparece en un listado de sitios web a bloquear por parte de Coljuegos el 31 de octubre de 2025.

El MinTIC indica que el portal fue clasificado por Coljuegos dentro del grupo de dominios asociados a apuestas no autorizadas, que suele usarse para solicitar el bloqueo de páginas que ofrecen juegos de azar sin cumplir con la regulación colombiana.

En un principio, el portal Expressen no parece estar asociado a temas de apuestas, pues se trata de un medio de comunicación. Pero, podría tratarse de un tema de publicidad que tiene la página relacionada con otros sitios web de apuestas deportivas.

Hay que recordar que entre el 16 y el 17 de noviembre, Expressen publicó una serie de artículos sobre Verónica Alcocer, en los cuales describieron su vida en Estocolmo, que presuntamente está llena de lujos.

Coljuegos se pronunció: “El bloqueo de Expressen se realizó hace cuatro años”

En un comunicado, Coljuegos expresó que el bloqueo del portal sueco Expressen data de 2021, durante el Gobierno de Iván Duque, por or promoción de apuestas ilegales.

“Desde el año 2021, durante la administración del expresidente Iván Duque, el portal www.expressen.se fue incluido en el listado de sitios web denunciados por esta entidad por la promoción de apuestas no autorizadas en el territorio nacional. Dicha solicitud de bloqueo se realizó conforme a lo contemplado en el artículo 38 de la Ley 643 de 2011, modificado por Ley 1753 de 2025, artículo 93, parágrafo 3″, se lee en el escrito.

También se aclara en la misiva: “Es importante señalar que Coljuegos no cuenta con información oficial que confirme si el medio de comunicación mencionado opera bajo otros dominios distintos al aquí referido. Asimismo, se precisa que, aunque el portal permanece registrado dentro del listado de más de 34.100 sitios denunciados, actualmente su bloqueo solo se encuentra activo por parte de los Prestadores de Servicios de Internet (PSI) Hughesnet, Movistar y Tigo”.