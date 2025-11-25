Verónica Alcocer se ha convertido en el centro de la polémica los últimos días luego de que el medio sueco Expressen revelara cómo la esposa del presidente Gustavo Petro estaba viviendo entre lujos en Estocolmo, luego de que fuera incluida en la Lista Clintón junto con el mandatario y otras personas cercanas a su círculo.

EE. UU. pide al gobierno Petro y a la Fiscalía que investigue nexos de funcionarios con disidencias de ‘Calarcá’

La ex primera dama no se ha referido públicamente a este hecho puntual, aunque este martes 25 de noviembre se conoció que fue abordada por periodistas de dicho medio para dar declaraciones sobre su supuesta vida de lujos, algo que ha sido cuestionado por diversos sectores políticos de Colombia que critican que los gastos provienen de los recursos de la Nación.

Alcocer fue vista saliendo de una tienda en Gamla Stan, en Estocolmo. Este sector es el centro de la ciudad y es conocido por ser una de las zonas más exclusivas. Periodistas la esperaban afuera de un establecimiento para hacerle algunas preguntas sobre las recientes informaciones que se han conocido y para que, eventualmente, se refiriera a la polémica que se ha desatado en Colombia.

Sin embargo, Verónica Alcocer, quien estaba con el polémico empresario catalán Manuel Grau Pujadas—quien recibió la nacionalidad colombiana en 2022— y su hija menor, evadió de inmediato a los reporteros, argumentando que no podía responder las preguntas por la barrera del idioma.

En el primer momento que fue abordada por uno de los periodistas, Grau Pujadas se adelanta y dice: “No, no lo creo”, refiriéndose a que la ex primera dama no podrá responder sus preguntas.

Los periodistas insisten en obtener respuestas por parte de Alcocer, a lo que ella responde: “No hablo inglés, gracias”. En ese momento, el empresario intenta poner su mano para tapar la cámara del reportero y evitar que los sigan grabando o tomando fotos.

Acaban de encontrar a Veronica Alcocer en Estocolmo y le huye a la prensa para una entrevista.



Entrar en la lista Clinton no es un juego pic.twitter.com/CsnGly4AXD — Jairo Ladino (@JairoLadino_) November 25, 2025

La polémica de Verónica Alcocer y la defensa de Petro

Ante la intensa polémica que se desató por la información de la vida que estaba llevando Alcocer en Estocolmo, el presidente de la República ha salido en varias oportunidades a defenderla.

“Vive como millonaria”: lluvia de críticas en redes sociales tras revelación de lujos de Verónica Alcocer en Suecia

“Come en restaurantes de los alrededores de Stureplan, asiste a fiestas privadas y se la ha visto bailando, entre otros lugares, en Noppes, un club privado fundado por el conde Carl Adam “Noppe” Lewenhaupt, amigo del rey", dice el artículo del citado medio.

El pasado viernes 21 de noviembre, el mandatario compartió un mensaje en el que afirma que Alcocer no es residente de Suecia y que tan solo está en ese país porque se encuentra haciendo un curso intensivo de inglés.

Asimismo, aseguró que Alcocer reside en un espacio reducido: “Vive por ahora, en 40 m2 arrendados”, señaló.

Además mencionó que Alcocer “es ciudadana europea y tiene derechos como cualquier ciudadano europeo incluso a su intimidad violada”.

Petro revela que Verónica Alcocer no ha podido regresar a Colombia por la “ignominia” a su gobierno

¿Quién es el empresario Manuel Grau Pujadas?

Lo que también llamó la atención del momento en el que fue abordada Verónica Alcocer fue la compañía del empresario Grau Pujadas. En su momento su nombre fue bastante sonado en la prensa colombiana, pues el catalán, que tiene participación en distintos negocios inmobiliarios y turísticos en España, llegó a la campaña de Petro a través de Eva Ferrer, una amiga muy cercana de Verónica Alcocer.

En su momento se conoció que Grau Pujadas participó en varios viajes que hizo Alcocer como primera dama. Uno de ellos fue la visita que realizó al Vaticano, donde estuvo en una audiencia privada con el papa Francisco.

Además, Grau Pujadas habría tenido algunos negocios con el Gobierno Petro, uno de ellos fue en 2023 cuando fue propuesto por el Ministerio de Hacienda para formar parte de la junta directiva de CISA, una empresa que administra bienes del Estado.