La cantante Marbelle ha protagonizado numerosas polémicas durante el periodo de gobierno de Gustavo Petro por lanzar fuertes insultos, algunos racistas, contra los que pertenecen al equipo de trabajo del mandatario, como la vicepresidenta Francia Márquez, y sus simpatizantes.

La ‘reina de la tecnocarrilera’ defiende ‘a capa y espada’ la ideología de derecha, reconociéndose gran admiradora del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al mismo tiempo, ejerce una crítica férrea y permanente contra quienes representan la izquierda en el país.

Durante la jornada de elecciones legislativas del domingo 8 de marzo, Marbelle estuvo bastante activa en redes sociales invitando a sus seguidores a ejercer el derecho al voto. Ella subió una foto de su certificado electoral tras participar en el proceso democrático.

Tras conocerse los resultados de los comicios, la cantante se burló de los políticos de izquierda que fueron derrotados en las urnas, como el caso del partido Comunes, fundado por exmiembros de las Farc, que desaparece tras no conseguir el umbral en las votaciones al Senado para permanecer con la personería jurídica.

También se mofó del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien perdió en la consulta del Frente por la Vida ante Roy Barreras.

“Con eso le alcanza para ser el presidente de su casa .. en su mundo imaginario”, escribió Marbelle en su cuenta de X.

Con eso le alcanza para ser el presidente de su casa .. en su mundo imaginario. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/UpMW4Bk62s — MARBELLE (@Marbelle30) March 9, 2026

Pero sin duda el comentario más duro fue para la ex primera dama Verónica Alcocer, quien reapareció junto al presidente Gustavo Petro y sus dos hijas en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para ejercer su derecho al voto el domingo.

Marbelle criticó el ‘look’ con el que Verónica Alcocer apareció públicamente. Las prendas que lució la sincelejana fueron: jean, camisa blanca, un pañuelo color celeste en el cuello y su cabello húmedo y peinado completamente hacia atrás.

“Vestirse de hombre para gustarle al marido”, publicó la cantante en la red social.