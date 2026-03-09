La congresista cartagenera Nadia Blel Scaff, del partido Conservador, se alzó este domingo como la candidata al Senado más votada en lista abierta.

Con el 99,17 % de las mesas informadas, Blel obtuvo 178.711 votos, cifra que le permitirá ocupar de nuevo una curul en el Senado para el periodo 2026-2030.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez La senadora Nadia Blel Scaff visitó la redacción de El Heraldo

El segundo aspirante con mayor votación fue Lidio García, del partido Liberal y actual presidente del Senado, con 174.986 sufragios a su favor.

Senado

Nadia Blel Scaff nació en Cartagena de Indias el 11 de Agosto de 1981. Es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, magister en ciencias jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra de España y especialista en Gerencia de Empresas Comerciales de la Universidad del Norte, en Barranquilla.

Su incursión en la política fue en 2001, cuando fue elegida como concejal de Cartagena y luego trabajó como Asesora del Gobernador de Bolívar por cinco años.

Se desempeña como senadora de la República desde el año 2014, elegida tres veces consecutivas representando al partido Conservador. En el 2022 obtuvo la más alta votación de su partido.

El 25 de julio de 2024 asumió como presidenta del partido Conservador, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de la colectividad. Estuvo en ese rol hasta diciembre de 2025, cuando presentó su renuncia.

Algunas de las leyes más importantes que impulsó como congresista fueron la normativa que prohíbe el asbesto en todo el país y la que creó el registro de abusadores sexuales.