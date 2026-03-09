El bolivarense Lidio García Turbay, quien actualmente funge como presidente del Congreso para el periodo 2025-2026, fue el segundo candidato con la mayor votación al Senado en lista abierta.

Con el 99,56 % de las mesas informadas tras las elecciones legislativas y de consulta interpartidista desarrolladas el domingo 8 de marzo, Lidio García -del partido Liberal- acumula 175.388 votos, equivalentes al 0,90 % de los sufragios totales, que superan los 19 millones.

Senado Lidio García, presidente del Senado.

El liberal solo es superado en votos por la conservadora cartagenera Nadia Blel, quien alcanza las 178.907 papeletas.

En el tercer lugar se posiciona el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, de Alianza por Colombia, con 159.956 votos.

¿Quién es Lidio García?

Lidio García Turbay es originario de El Carmen de Bolívar y tiene formación como comunicador social. Fue concejal en el año 1995 y posteriormente consiguió un escaño en la Asamblea Departamental, siendo reelegido en el 2003.

En el 2006 renunció a la Asamblea Departamental y se desempeñó como representante a la Cámara entre 2006 y 2010, fue vicepresidente de dicha corporación entre 2008 y 2009, e ingresó al Senado en 2010 en reemplazo de la destituida Piedad Córdoba.

Fue presidente del Senado de 2019 a 2020, y fue elegido senador para el periodo 2022 - 2026 con la votación más alta de su partido, por lo que fue postulado por las toldas rojas para repetir la máxima dignidad de la mesa directiva de la cámara alta.

En 2022 superó los 157.000 sufragios, una votación bastante representativa y que estuvo a la altura para alcanzar la presidencia del Senado en momentos difíciles para Colombia y la humanidad por la pandemia del Covid 19, cuando innovó la realización de las sesiones mixtas, virtuales y presenciales, al mismo tiempo, para no frenar el desarrollo de la rama legislativa del poder público.