Juan Daniel Oviedo, después de que varias encuestas lo ubicaran en el tercer y cuarto lugar dentro de ‘La gran consulta por Colombia’, no solo fue el segundo en la votación de este domingo 8 de marzo, sino que sacó más de un millón 200 mil votos.

Leer también: ¿Juan Daniel Oviedo puede ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?: esto respondió el director del CD

La cantidad de votos de Oviedo lo convierte ahora en un importante líder político, con un poder de negociación de cara a la primera vuelta el próximo 31 de mayo y para elecciones futuras.

Ante este panorama, queda la duda de cuál será el siguiente paso de Oviedo en la política. Para la primera vuelta, dentro de esta consulta de derecha, existe el compromiso de apoyar a Paloma Valencia, quien fue la ganadora. Pero Oviedo, además de apoyarla, podría decidirse por un segundo intento para la Alcaldía de Bogotá, o simplemente quedarse en el equipo de Valencia para una posible Presidencia.

En estas consultas, Oviedo logró superar a otros candidatos de trayectoria como el líder del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, o el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. También superó al exministro Juan Carlos Pinzón y al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Con un 99,43% de votos totales contados, el bogotano logró el 17,77 % de los votos, con un total de 1.252.755. En comparación a otras consultas pasadas, supera los que sacó en las interpartidistas de 2022 la actual vicepresidenta Francia Márquez (700.000 votos) y los de Carolina Corcho en las consultas internas de octubre de 2025, (670.000 votos).

Si se analiza este resultado del líder del movimiento ‘Con toda por Colombia’ no resultaría extraño que su nombre se posicione como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Pero, ante la intención que ya ha hecho pública Oviedo de ir por la Alcaldía de Bogotá en el 2027, habrá que esperar.

Importante: Los ‘quemados’ más relevantes del Senado y Cámara 2026

Oviedo aseguró que desde el equipo de Valencia no se le ha ofrecido ser la fórmula vicepresidencial, pero es algo que no descarta.

La campaña del exconcejal de Bogotá se basó mucho en la renovación política. Podría decirse que “arrastró” muchos votos de los que no quieren continuismo dentro de la derecha en el país. Es decir, de los que se identifican con la derecha pero no están de acuerdo con la candidatura de Valencia.

“Nos esperábamos más, teníamos la esperanza de que el centro ganara la consulta de la derecha para moderar el discurso político y tener un debate de altura... Más que prejuicios, somos el resultado de una política que quiere hablar claro, que quiere escuchar, que es capaz de reconocer lo bueno que pueda estar pasando en el país...”, dijo Oviedo en Noticias Caracol.