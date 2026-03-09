El voto nulo se convirtió en uno de los fenómenos más llamativos de las elecciones legislativas de este 8 de marzo de 2026 en Colombia. Durante la jornada para elegir Senado y Cámara, así como en las consultas interpartidistas, más de medio millón de tarjetones fueron anulados por errores en la marcación o por no haber sido diligenciados.

De acuerdo con los datos preliminares divulgados por la Registraduría, con corte a las 7:30 p. m., un total de 567.247 votos fueron anulados en las consultas interpartidistas realizadas el mismo día de las elecciones al Congreso.

Además, 499.882 tarjetones fueron depositados sin marcar, lo que elevó la cifra de papeletas inválidas o inutilizadas a más de un millón.

En total, 7.217.758 ciudadanos solicitaron el tarjetón de las consultas, de los 41.287.084 votantes habilitados en el país. Esto significa que una proporción significativa de quienes lo pidieron terminó anulando su voto o dejándolo en blanco sin marcar.

La cifra de votos nulos supera la votación de algunas consultas

El número de votos nulos y no marcados llegó a ser incluso mayor que la votación total obtenida por algunas de las consultas interpartidistas.

Por ejemplo, la Consulta de las Soluciones registró 589.645 votos, mientras que el Frente por la Vida alcanzó 564.466, cifras que quedaron por debajo del total de votos anulados en los tarjetones de consulta.

Qué consultas se realizaron en la jornada electoral

En los tarjetones entregados el 8 de marzo participaron tres consultas interpartidistas con diferentes precandidatos presidenciales:

Frente por la Vida

Héctor Elías Pineda

Edison Lucio Torres

Roy Barreras

Martha Viviana Bernal

Daniel Quintero

Consulta de las Soluciones

Claudia López

Leonardo Huertas

Gran Consulta por Colombia

Aníbal Gaviria

David Luna

Victoria Dávila

Juan Daniel Oviedo

Juan Carlos Pinzón

Paloma Valencia

Juan Manuel Galán

Enrique Peñalosa

Entre los resultados preliminares de las consultas figuran como ganadores Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras.

¿Por qué se anula un voto?

La legislación electoral colombiana establece varias razones por las cuales un voto puede ser considerado nulo.

Una de ellas ocurre cuando el elector no marca ninguna opción en el tarjetón, lo que invalida automáticamente el voto.

También se anula cuando se marcan dos o más opciones, lo que impide determinar una preferencia clara del votante.

Otro motivo es cuando el elector realiza manifestaciones o mensajes políticos en la papeleta, lo cual contraviene el principio de voto secreto establecido en el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia.