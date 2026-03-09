Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, se convirtió el domingo en la candidata más votada de las tres consultas interpartidistas que se realizaron en el país. La siguió el ex director del Dane –Juan Daniel Oviedo– quien superó en votación tanto al exsenador Juan Manuel Galán, como al ex ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón.

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda La senadora y candidata del partido Centro Democrático a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia, celebra luego de ganar 'La gran consulta por Colombia'.

Muy lejos aparecen la periodista Vicky Dávila, el ex gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y los exministros Mauricio Cárdenas y David Luna.

De acuerdo con los compromisos adquiridos por los integrantes de la Gran Consulta, a partir del triunfo del domingo Valencia recibirá el respaldo de todos los aspirantes derrotados dentro de esa alianza electoral.

La otra consulta que despertó interés en la opinión pública fue la llamada Frente por la Vida, que tenía como principales competidores al excongresista Roy Barreras y el ex alcalde de Medellín Daniel Quintero. Con una votación muy baja –lejos de la votación obtenida en octubre pasado por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que superó el 1.500.000 votos– la apuesta de Barreras por las “maquinarias electorales” fracasó en su propósito de equiparar fuerzas con el llamado petrismo puro y duro, liderado por Cepeda.

X Roy Barreras } Roy Barreras, candidato presidencial.

Y en lo que tiene que ver con la llamada Consulta de las Soluciones, ganada de lejos por la ex alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien barrió a Leonardo Huerta, la precariedad de su triunfo la pone en condiciones de desigualdad frente al ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, quien no participó de dicha consulta y jugará en la primera vuelta presidencial de mayo.

De esta forma, Fajardo –sin participar en la consulta– salió fortalecido en lo que tiene que ver con el respaldo electoral que podría tener como candidato de la centroderecha.

La ausencia de los líderes de las encuestas –Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella– atentaron, sin duda, contra el respaldo en las urnas de las encuestas. En esta oportunidad las mismas no contaron con el “fervor electoral” que tuvieron las consultas interpartidistas hace cuatro años.

En aquella oportunidad participaron –en varias de ellas– Gustavo Petro, Francia Márquez, Fico Gutiérrez, Alejandro Char y Enrique Peñalosa, entre otros. La votación total de las consultas hace cuatro años alcanzó los 12.000.000 de votos, cifra que en esta oportunidad estuvo lejos de alcanzarse.

También incidió en la poca votación de las consultas interpartidistas del domingo la ausencia de los partidos históricos y los tradicionales, quienes estaban mucho más preocupados por alcanzar un buen número de curules, que les permita una mayor capacidad de negociación con el nuevo gobierno.

En efecto, ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, ni Cambio Radical, ni La U, jugaron de forma determinante en las consultas del domingo y ello tuvo su efecto en la votación final de las mismas.

También llamó la atención en la votación del domingo la enorme cantidad de votos nulos y los “no válidos”, lo que hace pensar que el llamado del presidente Petro a “no votar las consultas” surtió efecto. Lo propio había dicho el candidato Abelardo De la Espriella sobre la participación de sus votantes en la Gran Consulta.

Es probable que haya faltado pedagogía electoral y muchos electores votaron más de una consulta, puesto que las tres estaban dentro de un solo tarjetón. Ese procedimiento irregular se habría prestado para anular un número de votos.

¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron el domingo? Veamos:

Paloma Valencia, “voló” alto en las consultas

La ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, salió muy fortalecida, luego del triunfo del domingo. Es la gran ganadora de la jornada. No solo podrá contar con el respaldo de su excontrincantes –todos ellos muy calificados y de amplia experiencia en el manejo del Estado–, sino que podrá llegar a la primera vuelta pisando fuerte ante el candidato de la derecha y uno de los líderes de las encuestas, Abelardo De la Espriella. Paloma –sin duda– voló alto con el triunfo del domingo.

También ganó, aunque perdiendo, Juan Daniel Oviedo, la “revelación de la consulta”. Con los votos del domingo bien puede “negociar” la fórmula vicepresidencial de Paloma –como Francia Márquez con Petro hace cuatro años– o puede dedicarse de lleno a preparar su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, pero ahora teniendo como coequiperos a sus excompañeros de consulta.

De Oviedo para abajo todos los demás son perdedores en términos numéricos, pero –sin duda– todos son ganadores, porque le enseñaron al país cómo sí es posible alcanzar acuerdos a partir de las diferencias.

Claudia López, “ganó perdiendo y perdió ganando”

Aunque Claudia López ganó la Consulta de las Soluciones, derrotando al desconocido Leonardo Huerta, su triunfo está muy lejos de lo que esperaban los sectores de centro del país. Con cerca de 500.000 votos, López tendrá que remar mucho y buscar a partir de hoy muchos acuerdos –entre otros con Fajardo– si pretende ser una de las vencedoras de la primera vuelta en mayo próximo.

Jeison Gutiérrez Claudia López estuvo la semana pasada repartiendo volantes de su campaña durante una visita por Barranquilla.

Aunque la Consulta de las Soluciones obtuvo más votos que la del Frente por la Vida, de Roy Barreras y Daniel Quintero, entre otros, su muy escasa votación –lejos del millón de votos– no puede ser motivo de celebración alguna. De cierta forma, la ex alcaldesa de Bogotá “ganó perdiendo o perdió ganando”.

Antes de las consultas el nombre de Claudia López no hacía parte de los candidatos más opcionados a la Presidencia, según las encuestas.

Con el triunfo del domingo en su consulta recibe una bocanada de oxígeno, pero ello no le garantiza –por lo pronto– tener mayor protagonismo en mayo. Pero como la política es dinámica y López es muy hábil, nada se puede descartar todavía sobre su futuro electoral.

Roy Barreras y Daniel Quintero: los grandes perdedores de las consultas

Roy Barreras le apostó a las maquinarias electorales para enfrentarse a Cepeda y quedarse con el petrismo y le fue mal. Muy mal. Punto. Su consulta fue la menos votada. No solo le fue mal a Roy, sino a las maquinarias que lo respaldaron. En esta consulta perdieron todos, incluyendo –obviamente– a Daniel Quintero, ex alcalde de Medellín.

JOSEFINA VILLARREAL

Las peleas entre Quintero y Barreras días antes de la elección –en las que ambos se señalaban de “corruptos”– hacía presagiar la debacle que se avecinaba. Con la precaria votación del domingo, tanto Roy como Quintero se quedaron sin cartas valiosas que jugar frente al petrismo que encarna Iván Cepeda, líder de las encuestas.

La única solución a la vista es la de ponerse a las órdenes de Petro –a quien ayudaron a elegir hace cuatro años– para que les asigne nuevas tareas, ahora como “simples combatientes de la causa”.

Registraduría Nacional: parte de victoria, una vez más

El registrador nacional Hernán Penagos pudo dormir tranquilo anoche, después de entregarle al país –aun contra la voluntad de Gustavo Petro, quien se encargó de propiciar un clima de desconfianza en el sistema electoral– un parte de victoria. Una vez más la Registraduría Nacional le cumplió al país.

Con algunos casos aislados de alteración del orden público, en general los colombianos votaron en condiciones de absoluta normalidad. El preconteo transcurrió de forma eficiente y fluida en casi todas las mesas del país.

Desde hoy los escrutinios darán el veredicto final, no solo sobre las consultas, sino también sobre la nueva composición del Congreso de la República. El presidente Petro deberá reflexionar sobre el daño que le hace a la democracia su “talante saboteador” y su sistemático ataque al sistema electoral.

Flaco servicio presta a la democracia quien encarna la unidad nacional y tiene sobre sus hombros el garantizar unas elecciones transparentes y seguras.